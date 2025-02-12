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Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının artık ertelenemeyeceğini vurguladı. Erdoğan, bu süreci zedeleyecek her adımın daha fazla kan ve istikrarsızlık getireceğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 13:05, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 13:07
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Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı sonrasında anlaşmalar imzaladı ve ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili İlişkilerde Kapsamlı Görüşmeler

Erdoğan, iki ülke ilişkilerini enerji, savunma sanayisi, ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok alanda ele aldıklarını belirterek, 13 mutabakat metninin imzalandığını duyurdu. Türkiye'nin, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'nın inşa sürecine katkıda bulunmayı arzuladığını da ifade etti.

Gazze ve Filistin Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin konusunda Endonezya ile işbirliğine devam edeceklerini belirterek, İsrail'in saldırılarının toplam zararının 100 milyar doları bulduğunu söyledi ve zararın sorumlularından tahsil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Savunma ve Ekonomik İşbirliği Artacak

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin Osmanlı'dan bu yana güçlü şekilde devam ettiğini belirtti. Savunma sanayisinde işbirliğinin artırılacağını vurgulayan Subianto, askeri eğitim ve istihbarat alanında da ortak çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Subianto, iki ülkenin Filistin konusundaki işbirliğini sürdüreceğini ve iki devletli çözümü desteklediklerini belirtti. Ayrıca, Ukrayna ve Suriye konularında Türkiye'nin desteğinin önemine işaret etti.

2050 Hedefi

Subianto, 2050'de Türkiye ve Endonezya ortaklığının 100. yıl dönümünü hazırlamak için bugünkü işbirliklerinin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

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