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Otomobilde 'sıfır km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı

Quick Finans ve SmartIQ'nun yayınladığı 2. El Oto Raporu'na göre, 2025 yılı Ocak ayında sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalarak 68 bin 654 adet olarak kaydedildi. 2. el oto pazarında ise 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar araç satışları yüzde 9 oranında arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 15:03, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 15:04
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Quick Finans ve SmartIQ, otomotiv sektörüne dair satış rakamlarının ortaya konduğu 2. El Oto Raporu'nu yayınladı. 2025 yılı Ocak ayına dair verileri içeren Rapor, geçen yıla göre söz konusu dönemde 2. el araç satışlarının arttığını, sıfır araç pazarının ise aynı ivmeyi göstermediğini ortaya koydu.

Sıfır Araç Satışlarındaki Düşüş ve ÖTV Etkisi

Sıfır araç satışlarının gerilemesinde, ÖTV muafiyetinin kısıtlanması önemli bir rol oynadı. Geçen yıl patlama yapan engelli araç satışlarının bu yıl düşüşe geçmesi, satışlardaki azalmayı destekledi.

25 Yaş Üstü Araç Sahipleri Satıştan Kaçınıyor

25 yaş üstü araç segmentinde, hurda teşvik beklentisinin etkisiyle araç sahipleri satış yapmak yerine beklemeyi tercih etti. Bu segmentin pazar payı kasım ayında yüzde 11,72 iken, aralık ayında yüzde 10,83'e ve ocak ayında yüzde 10,75'e geriledi.

SUV Araç Satışlarında Yüzde 27'lik Artış

Raporda SUV araç satışlarının yüzde 27 arttığı, B-C-D-E segmentlerinde ise artışın yüzde 7 ile sınırlı kaldığı belirtildi. Ancak, aralık ayına kıyasla tüm segmentlerde satışlarda düşüş yaşandı.

İkinci El Elektrikli Araçların Stok Süresi Uzadı

Ocak ayında piyasa genelinde stok süresi 51 güne düşerken, binek araçlarda bu süre 52 güne geriledi. Ticari araçların stok süresi ise 46 güne çıktı. Elektrikli araçların stok süresi ise Ekim 2024'te 60 gün iken Ocak 2025 itibarıyla 64 güne yükseldi.

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