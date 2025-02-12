Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV yayınında gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Kurultayı Soruşturması

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin, dile getirilen iddiaların Siyasi Partiler Kanunu'na göre suç teşkil ettiğini söyledi.Bakan Tunç, soruşturmaya konu olan iddiaların CHP üyeleri tarafından da dile getirildiğini belirterek, somut delil elde edilmesi halinde dosyanın genişletileceğini ifade etti.

İmamoğlu Hakkındaki Soruşturmalar

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin, "Tehdide varan sözler ifade ediliyor. Bu doğru değil. Onlar 'yargı tacizi' diyor, aslında yargıya taciz var." açıklamasında bulundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında yakışıksız sözler söylendiğini ifade eden Bakan Tunç, "Bırakalım yargı kendi işini yapsın. Yargı en doğru sonuca ulaşacaktır." dedi.

Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un İade Süreci

İstanbul'da karıştığı ölümlü kaza sonrasında annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur ile anne Tok hakkında verilen iade kararının temyize açık olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, anne ile oğlunun Türkiye'ye iadesinin kararın kesinleşmesi sonrasında gerçekleşebileceğini söyledi.

Kartalkaya Yangın Faciası

Bakan Tunç, Bolu'da yaşanan yangın faciasına da değindi. 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin, "Bu yangının çıkmasına neden olan kim varsa, sorumlu kimse, hangi makamda olursa olsun sonuna kadar araştırılması lazım." dedi.

Bakan Tunç'tan Genel Af Yanıtı

Bakan Tunç, "Genel af çıkacak mı?" sorusuna ise bu yönde bir çalışma olmadığı yanıtını verdi.

Eylem Tok ve Oğlu İçin İade Kararı

"Yurt dışına çıktıkları anlaşıldıktan sonra hemen önce Mısır'a gitmişlerdi, ordan ABD'ye geçtikleri anlaşıldı. Biz hemen iade talebimizi ilettik. Ve orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. Ardından iade yargılaması süreci başladı.

Dün akşam itibariyle iade kararı verildi. Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilir karar. Ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur. Bu süreci başından beri yakından takip ettik.

Hemen kaza sonrası olay yerini terk etmek, toplum vicdanında olumsuz bir durum söz konusu. Adli soruşturma hızlı bir şekilde devam etti. ABD'deki iade yargılaması uzun sürdü. Hemen karar veremedi davaya bakan hakim."

Sahte İçkiden Ölümler

Ankara ve İstanbul'da sahte içki soruşturmalarında 40 kişi tutuklandı.

CHP Kurultayına Soruşturma

CHP'nin kurultayıyla ilgili olarak, kurultay sonrasında bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaları ortaya atanlar CHP mensuplarıydı. Bursa'da bir başvuru söz konusu olunca, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Ankara'ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı ocak ayında başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programındaki ifadelerinden sonra soruşturma tamamen gündeme oturmuş oldu. Sayın Hamzaçebi'nin de bir beyanatı oldu. Şaibe tartışmalarıyla ilgili mevcut yönetimin susmasını eleştirdiler. Bir cevap verilmesi gerektiğini söylediler.

"Somut Delil Varsa Soruşturma Devam Eder"

Sadece Kılıçdaroğlu ile Hamzaçebi değil, birçok partili şaibe söylentilerini dile getirdiler. Bu iddialar Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesine baktığımız zaman, bu tür davranışların suç teşkil edeceğini gösteren mevzuatımız var. Bu mevzuat karşısında, bu iddialar da sürekli yayınlaştığında, partililer tarafından bir takım iddialar ortaya atıldığında, başsavcılığın bu iddiaları değerlendirmesi gerekir. Somut delil elde edilirse, bu noktada soruşturma devam eder ve yargı kararını verir.

112'nci Madde Neyi Kapsıyor?

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi oylamaya hile karıştırılmasıyla ilgili bir madde. 112'nci madde, ön seçimler ile siyasi parti kongreleri için yapılan oylamalarla her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamalarının sayımına hile karıştıranların 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacağına yönelik hükmüne amir.Bu suçu işleyenlerle ilgili somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresiyle ilgili süreç, kongre iptalinin gerekip gerekmediğine dair ayrı bir yargılama gerektirir.

İmamoğlu'na Yönelik Soruşturmalar

Yargıya yönelik maalesef yakışıksız sözler. "Yargı sopası" dedi dün Sayın Özel. Tehdide varan sözler ifade ediliyor. Bu doğru değil. Onlar yargı tacizi diyor, aslında yargıya taciz var. Bu soruşturmalar neticesinde bir suç var mı, yargı ne karar verecek, buna tarafsız yargı karar verecek.İBB Başkanı hakkında devam eden birkaç soruşturma ve dava var. Bu davalarla ilgili yargı süreçlerini etkilemeye yönelik tehditkar ifadeler kullanırsanız bu doğru olmaz. "Seyyar giyotin" gibi yakışıksız bir ifadenin cumhuriyet başsavcısına karşı kullanıldığında orada yargının susmasını bekleyemezsiniz. Bu ifadeler sorunlu.YSK üyelerine yönelik "ahmak" dediğine yönelik iddia. İstinaf süreci devam ediyor. Uzun süre dezenformasyon yaptılar. Davaya bakan hakim sürgün edildi dediler. Halbuki; o davada tayini çıkan hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulundular. Böyle bir dezenformasyon içerisine girdiler.Bırakalım yargı kendi işini yapsın. Yargı en doğru sonuca ulaşacaktır.

CHP'li Belediyelere Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma söz konusu. Bazı belediye başkan yardımcıları ile belediye meclis üyelerinin terör örgütleri mensuplarıyla irtibatlarının olduğuyla ilgili iddialar söz konusu. Bu soruşturmaları farklı şekilde nitelendirmek, siyasi operasyonmuş gibi sunmak doğru değil.

Kartalkaya'daki Yangın Faciası

78 vatandaşımızı kaybettik. Büyük bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 6 cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Hemen olay yeri inceleme, bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hızlı bir şekilde süreçler başladı.Bu yangının çıkmasına neden olan kim varsa, sorumlu kimse, hangi makamda olursa olsun sonuna kadar araştırılması lazım. Büyük bir acı. O acıyı dindirmek mümkün değil. Böyle bir ortamda sorumluların yargı tarafından soruşturulmaması söz konusu olamaz. Şu anda 22 tutuklu var. Bu soruşturma üzerinden de bir takım polemikler yapıldı. Bazı beyanlar gerçekten milletimizi de oradaki hayatını kaybedenlerin yakınlarını da derinden yaralayan hususlar.Bazı siyasilerin bunlar kusursuzdur, bunlar kusurludur demesi doğru değil. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi en yetkin kurumlarımızdan.

Afet Bilimleri Enstitüsü var.

Kimin nerede ne sorumluluğu var bu bilirkişi raporuyla ortaya çıkarılacak hususlar.

Teknik ve uzmanlık gerektiren hususlarda bilirkişiye başvuruluyor.

Bilirkişi raporları, elbette savcılık makamı tarafından değerlendirilecek raporlar.

Eğer savcılık, sorduğu soruların cevabını alamazsa ek rapor da alabilir.

Sayın Özel yangından itibaren bizim arkadaşlarımız kusursuzdur diyerek uygun olmayan beyanlarda bulundu. Bu doğru değil. Ucu nereye kadar giderse gitsin diyoruz ama o ucu bize dokunmasın diyor. Bu yanlış bir şey.

Yargı Reformu

Yargı alanında reform ihtiyacı bitmez. Toplum gelişiyor, suç tipleri değişiyor. Kanunlarımızın yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden uyarlanması yeni reformları beraberinde getiriyor. Üç kez yargı reformu strateji belgesi açıklandı. Önemli hedefler hayata geçirildi. Dördüncü belgeyi Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Uzun bir çalışmanın sonucu bu. Yargı teşkilatının tüm taraflarıyla görüşmelerimiz oldu. Barolarımızın görüşlerini aldık.Vatandaşlarımızın bizden beklediği ve sürekli tartışma konusu olan birçok hususa burada el atıyoruz. Tutuklama bir tedbirdir. 2 yılın altındaki suçlar bakımından tutuklama yasağı söz konusu. Burada hakimlerimize verilmesi gereken bir takdir yetkisi söz konusu. 2 yılın altında olan bazı suçlar bakımından tutuklama tedbirine başvurulmadığında toplumda maalesef yanlış algılara yol açan bir düşünce söz konusu.2 yılın altında kalan suçlar bakımından suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve suçun kamu düzenini bozma tehlikesi gibi hususlarda hakime takdir yetkisi verilmesi, tutuklama tedbiri bakımından eleştiriyi ortadan kaldırabilecek bir düzenleme bu.Denetimli serbestlikte de bir düzenleme düşünüyoruz. 2 yılın altındaki suçlar bakımından kimse cezaevinde bulunmuyor. Bunu düzeltmek gerekiyor.

Genel Af Çıkacak mı?

Genel afla ilgili bir çalışma söz konusu değil. Böyle bir çalışma gündemimizde yok.