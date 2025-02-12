Ali Babacan: TÜSİAD ve TOBB'un etkisi sıfır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iş dünyasının en önemli kuruluşları olan TÜSİAD ve TOBB'a sert eleştirilerde bulunarak, "etkileri sıfır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarı üretemediğini ve ülkeyi yönetecek kapasiteyi kaybettiğini söyleyen Babacan, "Bu hükümetin miadı dolmuştur. Değişim şarttır" diye konuştu.

Ali Babacan'ın TV Programında Yaptığı Değerlendirmeler





"Maalesef ülkemizde giderek artan bir oranda bu baskı iklimi ağırlaşıyor. Bundan Türkiye kazanmaz, tam tersine Türkiye gittikçe gençlerin soğuduğu, gençlerin umutlarını kesmeye başladığı ve kendi ülkesindeki gençlerin başka ülkelerde hayat kurmaya hazırlandığı bir ülke haline gelir. Onun için biz çok üzülüyoruz, aynı zamanda çok kızıyoruz. Bu büyük ve güzel ülkenin çok daha iyi yönetilmeye layık olduğunu düşünüyoruz. Bir iktidar başarı üretecek ve umut verecek... Başarı üretemeyince, umut veremeyince korku ile bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsanız bu iktidarın artık kullanım süresi dolmuştur, miadı dolmuştur ve bir anca bir değişim o ülkede artık şarttır."





Muhalefet Üzerindeki Baskı





Hükümetin başarı üretemediğini ifade eden Babacan, "Yani bu ülkeyi yöneten hükümet başta Sayın Erdoğan olmak üzere ülkenin sorunlarını çözecek kapasitesini kaybetmiş durumda. Türkiye'de şu sorun çözüldü, öyle diyorsunuz ama şurada da iyiye gidiyoruz diyebileceğimiz bir alan Türkiye'de hemen hemen kalmadı. Başarı üretemeyince artık millete başarı sunamayınca ne yapıyor, kendisine karşı çıkabilecek, rakip olabilecek, muhalefet yapabilecek kim varsa onlar üzerinde baskı üretmeye başlıyor. Ve bu baskı da gittikçe artıyor. Siyaset üzerinde baskı, medya üzerinde baskı, STK'lar üzerinde baskı, sanat camiası üzerinde baskı, iş dünyasını zaten sanmıyorum iş dünyası suspus... Bir zamanların en etkili kuruluşları, diyelim ki TOBB, diyelim ki TÜSİAD, bir açıklama yaparlardı baya etkili olurlardı. Şu anda sıfır etki" dedi.



