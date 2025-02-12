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Siverek'te kuduz alarmı: Köpek saldırısı ve karantina

Siverek'te sahipsiz köpeğin saldırısının ardından kuduz vakası tespit edildi. Bölge karantinaya alındı ve acil önlemler alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 13:32, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 13:48
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Siverek'te Kuduz Alarmı: Detaylar ve Önlemler

Olay, 27 Ocak 2025 tarihinde Siverek'in Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki E.A., sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Öfkeli hayvan, daha sonra Divan Mahallesi'ne yönelerek 12 yaşındaki M.E.A. ve 17 yaşındaki M.A.'yı da yaraladı.Saldırıya uğrayan vatandaşlar, hızla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılara, tetanos, kuduz aşısı ve IVIG (immünoglobulin) tedavisi uygulanırken, durumu ağır olan E.A., Dicle Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi bölümüne sevk edildi. 6 Şubat'ta taburcu edilen E.A.'nın tedavisinin devam ettiği, M.E.A. ve M.A.'nın ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ölü Bulunan Köpekte Kuduz Tespit Edildi

Olayın ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, saldırgan köpek ölü olarak bulundu. Köpekten alınan numuneler, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. 29 Ocak'ta yapılan testler sonucu köpekte kuduz tespit edilmesiyle ilçede alarm durumuna geçildi.

Yetkililer Harekete Geçti: 6 Ay Sürecek Karantina

Kuduz vakasının doğrulanmasının ardından Divan, Bahçe, Takoran ve çevre mahallelerinde 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

  • Bölgedeki tüm sahipli ve sahipsiz kedi-köpeklere acil kuduz aşısı uygulandı.
  • Sahipsiz hayvanlar, Siverek Belediyesi tarafından Şanlıurfa'daki hayvan barınağına nakledildi.
  • Kaymakamlık, Belediye, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü koordineli bir çalışma başlattı.
  • Vatandaşların sahipsiz hayvanlarla temas etmemesi ve şüpheli durumları yetkililere bildirmesi istendi.

Yetkililer, halk sağlığını korumak için sıkı önlemler alındığını vurgularken, bölgedeki gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Kuduzdan Korunmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Sahipsiz hayvanlarla temastan kaçının.
  • Eğer bir hayvan tarafından ısırılırsanız, yarayı bol su ve sabunla yıkayıp en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurun.
  • Evcil hayvanlarınızın kuduz aşılarını düzenli olarak yaptırın.
  • Kuduz riski taşıyan bölgelerde dikkatli olun ve şüpheli hayvanları yetkililere bildirin.

Yetkililer, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, kuduz vakalarının önüne geçmek için herkesin bilinçli hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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