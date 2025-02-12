Zabıta Memurluğuna Deri Teknolojisi Mezunları da Başvurabilir Mi?

AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına ek gözetim
Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına ek gözetim
İstanbul'da kiralar yüzde 45 arttı: En pahalı semtler
İstanbul'da kiralar yüzde 45 arttı: En pahalı semtler
Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak
Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak
İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon
İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon
Türkmen gazı martta geliyor
Türkmen gazı martta geliyor
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar
Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu
Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu
Beş ilde eğitime kar engeli
Beş ilde eğitime kar engeli
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı
Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı
50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldı
50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldı
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
Önder Kahveci: Memurların Alım Gücü Düşüyor!
Önder Kahveci: Memurların Alım Gücü Düşüyor!
KDK'ye 16 bin 554 başvuru: En çok hangi konular şikayet edildi?
KDK'ye 16 bin 554 başvuru: En çok hangi konular şikayet edildi?
Bakanlık, Alman derginin 'Yenidoğan çetesi' iddialarını yalanladı
Bakanlık, Alman derginin 'Yenidoğan çetesi' iddialarını yalanladı
FETÖ'nün sınav hırsızlığı! Firari FETÖ'cüden yeni itiraflar
FETÖ'nün sınav hırsızlığı! Firari FETÖ'cüden yeni itiraflar
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: Kısıtlamalar kaldırıldı
Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönem: Kısıtlamalar kaldırıldı
Yangına giden itfaiyeyi durduran 2 polise soruşturma
Yangına giden itfaiyeyi durduran 2 polise soruşturma
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Zabıta Memurluğuna Deri Teknolojisi Mezunları da Başvurabilir Mi?

Bolu Gerede Belediyesi Zabıta Memuru kadrosuna Deri Teknolojisi mezunu şartı koydu!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 15:30, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 15:39
Yazdır
Zabıta Memurluğuna Deri Teknolojisi Mezunları da Başvurabilir Mi?

Bolu Gerede Belediyesi, 12 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla üç Zabıta Memuru almak üzere ilana çıkmıştır.

Söz konusu ilan şartları incelendiğinde, Zabıta Memurluğu görevinin faaliyet alanıyla nasıl örtüştüğü belli olmayan bir kadro alımı yapılacağı görülmektedir.

İlgili Belediye, Zabıta Memuru kadrosuna Posta Hizmetlerinin yanı sıra "Deri Teknolojisi, Deri İşleme Teknolojisi" gibi çok farklı bir mezuniyet alanı yazmıştır.

İlgili ön lisans programının Zabıt Memurluğu göreviyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu durum, söz konusu ilanın belirli bir adayı "düşünerek" verildiğini işaret etmektedir.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kontrolünden geçtiğini bildiğimiz bu ilanların kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber