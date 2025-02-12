Zabıta Memurluğuna Deri Teknolojisi Mezunları da Başvurabilir Mi?

Bolu Gerede Belediyesi, 12 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla üç Zabıta Memuru almak üzere ilana çıkmıştır.

Söz konusu ilan şartları incelendiğinde, Zabıta Memurluğu görevinin faaliyet alanıyla nasıl örtüştüğü belli olmayan bir kadro alımı yapılacağı görülmektedir.

İlgili Belediye, Zabıta Memuru kadrosuna Posta Hizmetlerinin yanı sıra "Deri Teknolojisi, Deri İşleme Teknolojisi" gibi çok farklı bir mezuniyet alanı yazmıştır.

İlgili ön lisans programının Zabıt Memurluğu göreviyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu durum, söz konusu ilanın belirli bir adayı "düşünerek" verildiğini işaret etmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kontrolünden geçtiğini bildiğimiz bu ilanların kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır.