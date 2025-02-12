Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dün erişime açılan "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesine ilk gün yoğun giriş gerçekleştirildi.

İlk 24 Saatte 490 Bin Tekil Ziyaret

Siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyarette bulunuldu. Site içi arama sayısı ise bu sürede 2 milyon 141 bine ulaştı.

Proje Ortakları ve Veri Aktarımı

Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor.

Veri Kalitesi ve Paylaşım

Merkez, geliştirdiği metotlar ve algoritmalarla gelen aykırı değerleri temizleyerek, veri kalitesini artırıyor. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamalarıyla paylaşılarak anlık yayımlanıyor.

Fiyatlar Anlık Karşılaştırılabiliyor

İnternet sitesiyle meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatı anlık karşılaştırılabiliyor. Sitede 50 bine yakın ürüne ilişkin bilgiler yer alıyor."Market Fiyatı Mobil Uygulaması"nın da yakında erişime açılması planlanıyor.Market fiyatlarını karşılaştırmak için tıklayınız