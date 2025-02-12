Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Al Suud ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 14:32, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 16:30
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'yle ilgili son gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.