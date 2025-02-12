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Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin ekonomik direncini ve liranın performansını değerlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 14:43, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 14:44
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Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde (WGS 2025) "Çoklu Ekonomik Blokların Ortaya Çıkışı" başlıklı oturumda konuştu.

Küresel Zeminin Karmaşıklığı ve Çözüm Önerileri

Küresel zeminin karmaşık bir durumda olduğunu söyleyen Şimşek, makul politikalar ve yapısal dönüşümün dayanıklılık oluşturmak için en iyi yol olduğunu dile getirdi.

"DAHA AZ KIRILGAN OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Şimşek, küresel ticaretteki bölünmelere karşı Türkiye'nin daha dayanıklı olabileceğini ifade ederek, "Çünkü ticaretimizin yaklaşık yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmamız olan taraflarla ve yüzde 80'i Avrupa Birliği, Orta Asya ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesine. Yani kısmen daha az kırılgan olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Ekonomik Programı

Türkiye'nin 3 yılı kapsayan bir ekonomik programı olduğunu ve programın yolunda ilerlediğini kaydeden Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütce disiplinini sağlıyoruz, dezenflasyon sürecindeyiz. Enflasyon düşüyor. Sıkı para politikası, maliye politikası ve çok geniş bir yapısal reform gündeminin bileşiminden bahsediyoruz. Bunlar kısa ve uzun vadede kilit önemde. Politikalarda kararlılığımızı sürdürüyoruz ve bence ilerleme giderek güçleniyor."


"LİRA İYİ PERFORMANS GÖSTEREN PARA BİRİMLERİNDEN BİRİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türk lirasının dolar karşısındaki performansına ilişkin soru üzerine, liranın yüksek enflasyon nedeniyle nominal olarak zayıflamasının anlaşılabilir olduğunu ifade ederek, "Ancak reel efektif döviz kuru açısından baktığımızda, aslında lira iyi performans gösteren para birimlerinden biri oldu çünkü dezenflasyon programları bir dereceye kadar değerlenme sağlar ve bu durum lirada da oldu." dedi.

Türkiye'nin Cari Dış Dengesi ve Rezerv Birikimi

Türkiye'nin cari dış dengesinin önemli ölçüde iyileşmesinin iyi haber olduğunu söyleyen Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,6'ya düştüğü bilgisini paylaştı.Şimşek, rezerv birikiminin de son 1,5 yılda yaklaşık 126 milyar dolar arttığını belirterek, ekonomide şoklara karşı birçok tampon oluşturulduğunu aktardı.

ABD'nin Gümrük Tarifeleri ve Türkiye

ABD'nin gümrük tarifelerinin Türkiye'ye etkisine ilişkin soru üzerine Şimşek, Türkiye'nin ABD'nin tarifeleri nedeniyle "manşetlerde olmasını" beklemediğini ifade ederek, "Çünkü ABD tarafından zaten yüksek gümrük vergilerine tabi tutuluyoruz. Ayrıca, son 20 yıla baktığımızda ABD'ye karşı toplamda ticaret açığımız var. Dolayısıyla, siyasi olmadığı sürece ABD'nin yüksek gümrük vergilerine tabi olmak için aslında gerekli kriterleri karşılamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel Entegrasyonun Önemi

Bakan Şimşek, Türkiye'nin AB'deki siyasi irade eksikliğine rağmen üyelik sürecinin sürdüğünü, Gümrük Birliği, Avrupa Konseyi ve NATO dahil olmak üzere pek çok başka örgüte tam olarak entegre olmaya devam ettiğini anlattı.Parçalanmış bir dünyada Türkiye'nin bölgesel entegrasyona yatırım yapacağını ve bunun ülkenin çıkarlarına olduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile serbest ticaret anlaşması yapmak istiyoruz ve Suriye'nin istikrara kavuşmasını istiyoruz. Rusya ile iyi ilişkilerimiz var ancak Avrupa bizim ana partnerimiz. Bazı siyasi kuşkulara rağmen Avrupa ile ilişkilerimiz sıkı. Diğer taraftan BRICS bir diyalog platformu, G20 de öyle. Bunlar gümrük birliği değil, ya da serbest ticaret bölgesi. Bu yüzden, bunları çok düşünmemeliyiz ancak dünyanın değiştiğini anlamalıyız. Bence parçalanma nedeniyle oluşan kırılganlıklarla mücadele edebilmek için bölgesel entegrasyon kilit önemde."


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