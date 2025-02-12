5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, kamu kurumlarında çalışan devlet memurlarını sosyal güvenlik hakları açısından ikiye ayırarak büyük bir adaletsizliğe yol açtı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayan devlet memurları arasında hak kayıpları yaşanırken, aynı işi yapan çalışanlar arasında eşitsizlik ortaya çıktı.

Genç Sağlık Sendikası'nın Resmi Başvurusu

Bu durumun düzeltilmesi için Genç Sağlık Sendikası, ilgili bakanlığa resmi başvuruda bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Osman Kaya, devlet memurlarının aynı statüde olmalarına rağmen farklı sosyal güvenlik haklarına tabi tutulmasının mağduriyet yarattığını belirtti. Kaya, "Aynı işi yapan, aynı riskleri taşıyan devlet memurları arasındaki bu eşitsizlik ortadan kaldırılmalı ve 5510 sayılı Kanun yeniden düzenlenmelidir" dedi.

Çalıştay Düzenlenecek

Sendika, yaşanan mağduriyetleri detaylı şekilde ele almak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bir çalıştay düzenlemeyi planlıyor. Alanında uzman mutemetler ve akademisyenlerin de davet edileceği çalıştayda, 5510 sayılı Kanun'un devlet memurları üzerindeki olumsuz etkileri tartışılacak.

Kamuoyu ve Medya Desteği Sağlandı

Genç Sağlık Sendikası, 5510 sayılı Kanun'daki eşitsizlikleri kamuoyunun gündemine taşımak ve farkındalık oluşturmak için medya aracılığıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kanun değişikliği taleplerinin yetkili mercilere ulaştırılması ve gerekli adımların atılması için kamuoyunun ve ilgili kurumların desteği bekleniyor.