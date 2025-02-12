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Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı

Türkiye'nin doğusunda kar, batısında sıcaklık artışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Murat Acar'dan hava durumu açıklaması.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 15:14, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 15:15
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Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz Üzerinden Gelen Soğuk Hava

Acar, yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olduğunu belirtti ve sistemin İç Anadolu'nun doğusuna kaymaya başladığını söyledi.

İç Anadolu'da Kar Yağışı Uyarısı

Acar, bugün İç Anadolu'nun doğusu için uyarıda bulunduklarını anımsatarak,

"Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'taki yağışların bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre üzerinde kar yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.
  • Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı
  • Malatya
  • Elazığ
  • Kahramanmaraş
  • Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzeyi
  • Erzincan ve Tunceli

Bu illerde yarın yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağını aktaran Acar, bu illere sarı kodla uyarı yapıldığını vurguladı.

Sıcaklık Artışı ve Yeni Sistem

Acar, sıcaklıkların yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını anlatarak, "Özellikle cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar, batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve yağışlar sağanağa dönecek. Ancak önümüzdeki hafta ortasından itibaren önce Akdeniz'e inen bir sistem etkili olacak. Bu sistemin, Karadeniz'den gelen soğuk havayla beslenmesiyle iki sistem ülkemizi etkileyecek. Böylece, önce sıcaklıklar artacak, önümüzdeki hafta ortasında ise azalacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kar şeklinde görüleceğini tahmin ediyoruz."

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara

Acar, Ankara'da kar yağışı beklentisinin söz konusu olmadığına dikkati çekerek, "Ankara'ya kuru soğuk, ayaz kaldı." ifadesini kullandı. Başkentte gece sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye ineceğini, gündüz sıcaklıkların 7 derece olacağını söyledi.

İstanbul

İstanbul'da bugün etkili olan sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini belirten Acar, "İstanbul'da sıcaklıklar artmaya başladı, hafta sonu sıcaklıklar 12-13 dereceleri görecek. Önümüzdeki hafta itibarıyla ülkemizi etkilemesini beklediğimiz sistem, İstanbul'da da sıcaklıkları düşürecek ve karla karışık yağmur görülecek." bilgisini verdi.

İzmir

Acar, İzmir'de sıcaklıkların artmaya başladığını ve gelecek hafta İzmir ve Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak görülmesini beklediklerini kaydetti.

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