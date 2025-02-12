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15 yaşındaki Yusuf'u öldüren astsubay için yeni karar

15 yaşındaki Yusuf'un yeniden yargılanan cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 15:29, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 15:29
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15 yaşındaki Yusuf'u öldüren astsubay için yeni karar

Antalya'da Yusuf Dellal'ı (15) öldürdüğü iddiasıyla toplam 29 yıl hapis cezası verilen tutuklu sanık jandarma astsubay Mehmet Deniz Yeşil (35), Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın Detayları

Olay, 17 Ekim 2022'de gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Dellal, annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobilde, kız arkadaşı Y.S.Y. (17) ile ormanda oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi. Yüzü bezle sarılı kişi, polis olduğunu söyledi. Korkan Y.S.Y., olay yerinden kaçıp, durumu Dellal'ın yakınlarına bildirdi. Gelen yakınları Dellal'ı tabancayla öldürülmüş olarak buldu. Yusuf Dellal'ın annesinin otomobilinin de çalındığı ortaya çıktı. Polis, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubay olarak görev yapan ve olay gecesi Dellal'ın yanına geldiği belirlenen Mehmet Deniz Yeşil'i şüpheli olarak gözaltına aldı. Yeşil, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Müebbetten 25 Yıla İndirildi

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Deniz Yeşil hakkında geçen yıl nisan ayında 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verildi, ardından indirim yapılarak 25 yıla düşürüldü. Dellal'ın kullandığı otomobili de alan sanığa, 'malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Bozdu

Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınan karar bozuldu. Bunun üzerine Mehmet Deniz Yeşil yeniden yargılanmaya başladı.

Ceza Artırıldı

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Yeşil, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Yeşil savunmasında kimseyi öldürmediğini ileri sürerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Deniz Yeşil'in 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Yeşil, maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de 4 yıl hapse çarptırıldı.

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