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CHP'den AYM'ye başvuru

CHP, 3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ve 7539 sayılı 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptalleri istemi ile Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 16:10, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 16:12
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CHP'den AYM'ye başvuru

CHP, 3 dosya ile ilgili AYM'ye başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP milletvekillerinin başvuru dilekçesini sunmasının ardından AYM önünde açıklama yaptı. Günaydın, 175, 176 ve 177 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin iptali için AYM'ye başvuruda bulunduklarını söyledi. Günaydın, AYM ısrarla 'Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemez bunlar. Siz bunu kanuni düzenleme yapın' demesine rağmen, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi düzenlemesi işlerine geliyor. Bu düzenlemeleri maalesef TBMM'nin bir işlem gaspına uğramasını hiçe sayarak Resmi Gazete'de yayımlatıyorlar. Düzenli olarak bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini Anayasa Mahkemesi'ne getiriyoruz ve iptal istiyoruz dedi.

'ANAYASA'DA SAYILMAYAN KURUMLARI KANUNLA EKLEYEMEZSİN'

Günaydın, 2'nci başvurularının, 7539 sayılı 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptallerine ilişkin olduğunu belirterek, Anayasa'ya aykırı olan düzenlemelerin iptali ve yürütmelerinin durdurulması için 4 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeyi yalnızca 8 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne getirdik. İnsanüstü bir çalışmayla, 8 gün içinde bugün AYM'ye taşıdık. Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK); kooperatiflere, birliklere ve bu kurum ve kuruluşların her türlü iştiraklerine denetim yapma yetkisi veriyor. Anayasa'da sayılmayan kurumları kanun ile buraya ekleyemezsiniz. DDK denetçilerine, adli soruşturma yapma yetkisi de veriyor. Oysa bu yetki, tahmin edeceğiniz gibi DDK'de olamaz. Yine DDK denetçilerine, Cumhuriyet savcıları gibi yazışma yapma, bilgi ve belge toplama, açıklama isteme yetkisi veriyor. Nihayet en önemli hususlardan birisi DDK üyeleri ve denetçilerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde ve vakıflarda istihdam edilen memurlar ve diğer kamu görevlileri dahil olmak üzere her kademe ve rütbedeki görevlilere görevden uzaklaştırma yetkisi veriyor. Böylece Cumhurbaşkanı, bir DDK üyesini ya da denetçisini bir belediyeye gönderiyor, o kurul üyesi ertesi gün 'Bu belediye başkanının burada görev yapması kamu düzeni açısından yararlı değildir' diye ifade veriyor, rapor tutuyor ve bunun üzerine belediye başkanı görevden uzaklaştırılıyor. 'Bunun içerisinde bu düzenleme yok' diyenler ya hukuktan anlamıyor ya da iyi niyetli değiller diye konuştu.

İMAMOĞLU İÇİN BAŞVURU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara ilişkin de AYM'ye başvuru yaptıklarını bildiren Günaydın, başvurunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan basın açıklamalarında kullanılan ifadeler nedeniyle olduğunu duyurdu. Günaydın, Anayasal hükmü huzurlarınızda tekrar etmek isterim; 'Yargı görevi bu memlekette mahkemeler aracılığıyla yapılır. Bir hakim, örneğin Adalet Akademisi'nde görevli bir öğretim üyesiyse o yargı görevi yapmaz. Cumhuriyet başsavcısı yargı görevi yapmaz. Cumhuriyet başsavcılarının yaptıkları açıklamalar olsa olsa idari konulardır, idari işlemlerdir ve bu işlemler hakkında yargı koruması da olmaz.' Bunların hukuka aykırılığını şikayet edenler hakkında da bir soruşturma yapılması uygun değildir. Bu soruşturmanın başlamasıyla beraber de masumiyet karinesi ihlal edilerek bu eleştiriyi yapanların suçlu olarak kamuoyuna lanse edilmesi de açıkça Anayasa'ya aykırıdır. Bu çerçevede biz bu basın açıklaması aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu yapmış olduk dedi.

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