Sahipsiz köpek saldırısında yaralanmada ABB yetkililerine dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 7 Aralık 2023'te Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde Tunahan Yılmaz'ın okula giderken boş arazide başıboş sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı anlatıldı.

Mağdur çocuğun ailesinin olayda sorumluluğu bulunan belediye yetkililerinden şikayetçi oldukları aktarılan iddianamede, savcılığın Ankara Valiliğinden soruşturma izni talep ettiği, bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında soruşturma açıldığı aktarıldı.

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen ve olay esnasında müdahale etmeye çalışan Mehmet D, olayın gerçekleştiği esnada evinin balkonunda olduğunu, boş arazide köpeklerin sesini duyduğunu ve sesin geldiği yöne baktığında yaklaşık 15 köpeğin bir çocuğu ortalarına alarak saldırdığını gördüğünü anlattı.

Bunun üzerine şahsi aracıyla köpeklerin bulunduğu yere gittiğini, köpeklerin aracına da saldırdığını ifade eden Mehmet D, araçta indikten sonra Yılmaz'ın kafasının ve vücudunun hemen hemen her yerinin ve kıyafetlerinin de parçalanmış olduğunu aktardı.

- Köpekler rehabilitasyon işlemlerinden sonra alındıkları yere bırakılmış

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mustafa Şener, Ankara Büyükşehir Belediyesinde Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttüğünü, sahipsiz sokak hayvanları konusunda çalışmaları "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde sürdürdüklerini belirterek, suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Sanık Asena Ülkü Ünal ise Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde müdür vekili olarak görev yaptığını, sokak hayvanlarının veteriner hekimler eşliğinde toplanarak geçici bakım evine götürüldüğünü, burada 10 gün süreyle muhafaza altında tutularak kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerinin yapıldığını anlattı.

Köpeklerin rehabilitasyon işlemleri sonrasında alındığı ortama bırakıldığını ifade eden Ünal, bölgeye diğer belediyelerden ve şahıslar tarafından başıboş sokak köpeği bırakıldığına dair ihbarlar geldiğini, olay sonrasında bölgeden toplanan köpeklerden küpesi bulunmayan bir köpeğe rastlanılmadığını iddia etti.

Ünal, olayda belediyenin herhangi bir kusurunun bulunmadığını ve tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini savundu.

Mülkiye müfettişlerinin raporunda da sahipsiz hayvanlara barınak yapma ve işletmek görev sorumluluğunun Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve ilçede sorumluluğu bulunan Keçiören Belediyesinde olduğu belirtildi.

Raporda, yerleşim merkezlerinde veya bu merkezlerin yakınında toplu halde yaşayan sokak köpeklerinin yaşadıkları alanın doğal ortam sayılamayacağı, evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulmama ihtimallerinin bulunduğu hususları da dikkate alındığında, kamu hizmetinin devamlılığı esası gereğince idarelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmalarıyla sona ermeyeceği kaydedildi.

- "İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak" suçu

İddianamede sanıkların eylemleriyle ilgili şu tespitlere yer verildi:

"İdari hizmetin hiç işlememesi, geç işlemesi ya da kötü işlemesi şeklindeki hizmet kusuruna dayanılarak idari hizmette yetersizlik, eksiklik ve düzensizlik sonucunda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşmaları ve mağdur Yılmaz'a saldırarak yaralanması şeklinde mağduriyetine sebep olunmasında Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür vekili Ünal ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü olarak görev yapan Şener'in görevlerini yerine getirmede ihmallerinin bulunduğu belirlenmiştir.

Sanıkların ihmali davranışlarının tespit edildiği ve mağdurun köpek saldırısı sonucu yaralanması şeklinde mağduriyetinin gerçekleşmesi nedeniyle sanıkların eylemlerinin 'ihmali davranışla görevi kötüye kullanmak' suçuna temas ettiği anlaşılmıştır."

İddianamede, sanıkların "ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.