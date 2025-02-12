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Başkentte sahte alkol operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, sahte alkol üretimi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 18:32, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 18:33
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Başkentte sahte alkol operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki iş yerinde sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, iş yerinde üretilen sahte alkolün Hüseyin T. tarafından Konya ve Mersin'e gönderildiğini belirledi.

Ekipler, fiziki takibe aldıkları Hüseyin T'nin kullandığı aracı Niğde'de durdurarak arama yaptı. Aramada, 4 bin litre sahte alkol ele geçirildi, şüpheli Hüseyin T. gözaltına alındı.

Kahramankazan'daki iş yerindeki aramada da 15 bin litre sahte alkol, 1000 boş bidon, 2 damıtma kazanı ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, üretilen sahte alkolden Konya'ya 43 bin litre, İzmir'e 1300 litre ve Eskişehir'e de 1500 litre gönderildiğini belirledi.

Ekipler, Hüseyin T. ile hareket ettiği tespit edilen kardeşi Hasan T'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşten Hüseyin T. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, kardeşi Hasan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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