İş Gıda'dan KFC ve Pizza Hut'ta yaşanan sürece ilişkin açıklama

Açıklamada, sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi sonucu meydana gelen gelişmeler nedeniyle içinde bulunulan zorlu süreçten derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Sürecin tüm paydaşlarımız açısından en sağlıklı ve mümkün olan en az zararla ilerlemesini sağlamak adına yoğun bir çaba içindeyiz. Bu süreci şeffaflıkla yönetmeye kararlıyız. 2020 yılında 138 KFC restoranı ile başladığımız ve sonrasında 2022 yılında dahil ettiğimiz 58 Pizza Hut restoranı ile devam ettirdiğimiz yolculuğumuzda 4 yıldan kısa bir sürede yeni restoran açılışlarıyla 35 şehirde, tamamı İş Gıda'ya ait 537 restorana ulaştık. Bu süreçte yalnızca restoranlarımızın sayısını artırmakla kalmadık, tedarik zincirinden inşaata ve kurye operasyonlarına kadar yaygın bir ekosistem inşa ettik ve binlerce kişiye istihdam yarattık."

Bu hızlı büyümenin getirdiği yatırım maliyetlerinin sürekli öz kaynaklarla karşılandığı, kazanılanların Yum! Brands'in yönlendirmesi doğrultusunda yeni KFC ve Pizza Hut restoran açılışlarına yatırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun sonucu olarak, 2024'ün son çeyreğinde finansal anlamda zorlanmaya başladık ve çok yüksek faizli kredilere başvurmak zorunda kaldık. Bu esnada hem markalarımızın hem de paydaşlarımızın zarar görmemesi adına Yum! Brands ile görüşmelere başladık. Bu görüşmelerde tüm operasyonların kendilerine devredilmesi de seçenekler arasındaydı. Süreç olumlu bir şekilde ilerlerken, 8 Ocak 2025 tarihinde sözleşmemizi aniden tek taraflı olarak feshederek 4 yıllık işbirliğimizi bir anda sonlandırma kararı aldılar. Bunun sonucunda biz de Türkiye genelindeki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın operasyonlarını durdurmak zorunda kaldık."

Bu gelişmenin, çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler açısından önemli sonuçlar doğurduğuna işaret edilen açıklamada, sürecin etkilerini en aza indirmek ve başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşların haklarını korumak adına gerekli adımların atıldığı bildirildi.

- Çalışanların ödemeleri

Şirket açıklamasında, çalışanlara ilişkin yol haritasını da paylaştı.

Çalışanların ve ailelerinin bu süreçten nasıl etkilendiğinin farkında olunduğu ve bunun üzüntüsünün derinden hissedildiği belirtilen açıklamada, "Önceliğimiz, çalışanlarımızın kazanılmış haklarını korumak ve sürecin onlar için en az mağduriyetle tamamlanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, gerekli adımları atarak süreci dikkatlice yönetiyoruz. Çalışanlarımızın haklarını güvence altına almak adına maaş ve özlük haklarıyla ilgili süreçleri yetkili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bugüne kadar düzenli yapılan maaş ödemeleri neticesinde çalışanların 2025 yılı öncesine dönük maaş alacağının bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak Yum! Brands'in sözleşmemizi 8 Ocak'ta tek taraflı feshetmesi sonrasında yaşanan zorluklar nedeniyle şirket tarihimizde ilk kez ocak ayına ait maaşlar, her zamanki ödeme gününde ödenememiştir. Hukuken, konkordato sürecinde çalışanlar alamadıkları maaşlarını, konkordatonun kesin mühletinde İŞKUR üzerinden alabilirler. Ancak bu sürecin uzun sürmesi ihtimaline karşılık şirketimiz çalışanlarımızın mağdur olmaması adına 5 Şubat'ta ödenmesi gereken ve ödenemeyen ocak ayı maaşlarını öncelikli olarak görerek, şubat ayı içerisinde restoranların devirlerini takiben elde edilecek gelirler ile şubat ayı sonuna kadar ödemeyi planlamaktadır. Sözleşmemizin Yum! Brands tarafından feshedilmesine bağlı olarak faaliyetlerimizin durması nedeniyle zorunlu ve feshin son çare olması ilkesine uygun şekilde, İş Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında işten çıkış işlemlerine başlanacaktır. İşten çıkış işlemleri kapsamında çalışanlarımızın varsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin alacakları yasal olarak saklıdır."

- "Düzenli olarak kamuoyuna bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz"

Şirket açıklamasında, iş ortakları ve tedarikçiler için belirlenen yol haritasına da yer verildi.

İş ortakları ve tedarikçilerin bu süreçten en az düzeyde etkilenmesi için gerekli adımların atıldığı belirtilen açıklamada, yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi adına konkordato sürecinin titizlikle yönetildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Otuz altı yıldır Türkiye'de müşterilerine hizmet veren KFC ve Pizza Hut markaları bu süre boyunca ülkemizde büyük bir ilgiyle karşılanmış ve geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştır. İş Gıda olarak biz de bu yolculuğun son 4 yıllık döneminde restoran sayısını artırarak bu markaların tüm Türkiye'ye yayılmasına katkıda bulunduk. Tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın global operasyonel standartlara uygunluğu Yum! Brands onaylı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendi ve operasyonumuz bu kalite standartlarını karşıladığı için faaliyetlerine aralıksız olarak fesih kararına kadar devam edebildi.

Müşterilerimizin güveni ve memnuniyeti bizim her zaman en büyük önceliğimiz oldu. Ancak üzülerek ifade etmek isteriz ki Yum! Brands ile olan işbirliğimizin tek taraflı sona ermesi nedeniyle tüm restoranlarımızı kapatarak müşterilerimize hizmet vermeyi durdurmak zorunda kaldık. Müşterilerimizin bu süreçten nasıl etkilendiğinin farkındayız ve bunun üzüntüsünü derinden hissediyoruz. Yaşanan belirsizlikleri gidermek adına, şeffaflıkla ve düzenli olarak kamuoyuna bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Süreç boyunca sorusu olanlar veya görüş belirtmek isteyenler '[email protected]' mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Ayrıca, web sitemizde oluşturduğumuz bilgi havuzunda, süreçle ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını ve en güncel gelişmeleri bulabilirsiniz."