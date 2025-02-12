Prof. Dr. Naci Görür'den o il için zemin uyarısı

VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına ek gözetim
Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına ek gözetim
İstanbul'da kiralar yüzde 45 arttı: En pahalı semtler
İstanbul'da kiralar yüzde 45 arttı: En pahalı semtler
Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak
Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak
İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon
İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon
Türkmen gazı martta geliyor
Türkmen gazı martta geliyor
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar
Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu
Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu
Beş ilde eğitime kar engeli
Beş ilde eğitime kar engeli
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı
Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı
50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldı
50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldı
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
Önder Kahveci: Memurların Alım Gücü Düşüyor!
Önder Kahveci: Memurların Alım Gücü Düşüyor!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Prof. Dr. Naci Görür'den o il için zemin uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Negatif bir şey söylemek istemiyorum ama Çanakkale'nin zemini çürük." uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 19:29, Son Güncelleme : 12 Şubat 2025 19:40
Yazdır
Prof. Dr. Naci Görür'den o il için zemin uyarısı

Prof. Dr. Görür, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen "Çanakkale'nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale" programında yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin depreme dirençli bir kent olmadığını, depreme dirençli bir kent olması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sık sık gittiği Anadolu'da, "Oğlum bu depremler ne zaman bitecek. Allah göstermesin." denildiğini aktaran Görür, "Duaya gerek yok, eğer dua ile depremi durdurursanız bizi de öldürürsünüz. Neden? Çünkü depremler dünyanın kalp atışlarıdır, nabız atışlarıdır. Eğer dünyada deprem olmazsa, dünya ölü bir gök cismine döner. Hepimiz ölürüz. Onun için şaşırıp da dua etmeyin 'Allah'ım şu depremleri durdur' diye. Depremlerde bizim ölmememizin yolu, deprem dirençli kentlerden geçer." diye konuştu.

Türkiye'de deprem dirençli kentler oluşturulabileceğini ifade eden Görür, "Biz İstanbul'u 25 senede depreme hazırlayamadık. Bu kadar zaman içinde bütün Türkiye'yi depreme hazırlardık. Çok net. Bunun için mühendisimiz, bilim adamımız, organizasyonumuz, paramız var. Olmayan ne biliyor musunuz? Niyet. Niyetimiz yok. Nasıl yapacağımızı bilmediğimiz gibi değişik şeyler oluyor. Tek vücut olarak bir şeye karar vermiyoruz." dedi.

Prof. Dr. Görür, ülke genelinde deprem dirençli kentlerin oluşturulması için yapılması gerekenleri anlatarak, bu noktada kentlerde yerel yönetimlere ve valiliklere önemli görevler düştüğüne dikkati çekti.

Çanakkale'yi tehdit eden fay sistemlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Görür, kentin il sınırlarının karelere bölünüp, her karenin ortasına en az 30 metre sondaj yapılarak karotlar alınması ve bunların laboratuvarda incelenmesi önerisinde bulundu.

Çanakkale'nin jeolojik yapısını harita üzerinden anlatan Görür, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuzeyinde ve güneyinde dağlık, sağlam alanlar var. Çanakkale'nin bulunduğu yer iki dağlık kesimin arası tamamen çürük zeminden, alüvyondan meydana gelmiş suyu bol bir alan. Haliyle topografya uygun olduğu için bütün kentleşme de bu bölgede. Dağlardan inen alüvyal yelpazelerin önüne kentlerinizi kurmuşsunuz. Negatif bir şey söylemek istemiyorum ama Çanakkale'nin zemini çürük. Hiç kendinizi aldatmayın. Çanakkale'nin sağlam olan yeri kuzey ve güneyindeki dağlık alanlar."

Çanakkale'nin Kuzey Anadolu fayının her iki kolu tarafından çevrelendiğini aktaran Görür, "İkisi de aktif. Güney kolu, daha yavaş uzun zamandır enerji biriktiren bir kol. Kuzey Anadolu fayında zaten deprem bekliyoruz Marmara Bölgesi'nde. Siz bu iki kolun ortasında, üstelik çürük bir zeminde oturuyorsunuz. Bu fayların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir." dedi.

- "Gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir"

Program öncesinde basın mensuplarının Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasına ilişkin sorularını yanıtlayan Görür, deprem fırtınasının nedeninin Afrika levhasının, Anadolu-Ege levhasının altına dalması, üstteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması olduğunu belirterek, "Bu çok evrilir, gerçekten gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu tür deprem fırtınaları oldu, belli süre devam edip ondan sonra duruyor. Öyle olacağını düşünüyorum. Ama çok büyük depremlere neden olursa, bizim kıyılarımızda çürük bina yıkımına, tsunamiye neden olur. Aksi halde pek bir sorun olacağını zannetmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Volkanik patlama yaşanması halinde oluşacak toz bulutunun atmosferde güneş ışığını dahi kapatabildiğine, kimyasal özellikleri nedeniyle de insan sağlığı açısından zararlı olduğuna dikkati çeken Görür, yapılan araştırmalar neticesinde volkanik bir patlama belirtisinin gözlenmediğini, bunun spekülatif bir söylem olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Görür, son günlerde yaşanan deniz suyu çekilmesine de değinerek, "Depremler ile deniz çekilmelerinin hiç ilgisi yok. Deniz çekilmesi depremde, tsunami geleceği zaman olur. Bugünkü deniz çekilmesi tamamen klimatolojik nedenlerledir. Bazı yerlerde atmosferik olaylar denizlerin çekilmesine ve yükselmesine neden olurlar. Bunun tektonik hareketlerle bir ilgisi yok." dedi.

Programa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, iş insanları, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber