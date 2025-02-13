13 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'da Başbakanlık'ta karşılama töreni düzenlenecek, Başbakan Şahbaz Şerif ile görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına ve Türkiye-Pakistan İş Forumu'na iştirak edecek. Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşecek, ardından Zerdari'nin vereceği resmi devlet yemeğine katılacak.

(İslamabad)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'ye ziyarette bulunacak.

(Ankara/11.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Küçükçekmece'deki Garip Dede Dergahı Vakfında yapılacak "Hızır Cemi"ne katılacak.

(İstanbul/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Digital Audio Broadcast Plus" Dijital Radyo Yayıncılığı Lansmanı'na katılacak, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren İnşaatı TBM Işık Görme Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2024'e ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak.

(Brüksel/09.00)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Alkmaar/23.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 24. haftası; Siltaş Yapı Pendikspor-Geosis Boluspor, Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor, Şanlıurfaspor-Sakaryaspor ve MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/20.00/Şanlıurfa/17.00/Ankara/20.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası; Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Danilos Pizza-BOTAŞ müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00/Kocaeli/18.00)

5- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, Türk Hava Yolları-Beşiktaş maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

6- CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında Spor Toto, İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak.

(Civitanova/22.30)