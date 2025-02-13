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Yatılı okulda kalan 33 kız hastanelik oldu!

Şanlıurfa'da yatılı kız Kur'an kursunda kalan 33 kız öğrenci, akşam yemeğinde yedikleri tavuktan sonra fenalaştı. Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 08:49, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 11:44
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Şanlıurfa'da Esentepe Mahallesi'ndeki Gazi Vahide Şefkatlioğlu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda akşam yemeğinde tavuk yiyen öğrenciler, bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine öğrenciler, kurs idarecilerine haber verdi. İdarecilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından, yurt yemekhanesindeki gıdalardan numune alınarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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