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Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor

Türkiye, Türkmenistan'dan yıllık 2 milyar metreküp doğal gaz alacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 07:31, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 07:33
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Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor

Son yıllarda izlediği politikayla bölgenin enerji sigortasına dönüşen Türkiye, Türkmenistan'dan doğal gaz alımı için sürdürdüğü görüşmeleri 27 yılın sonunda sonuca bağladı. BOTAŞ ile Türkmengaz şirketi arasında imzalanan anlaşmaya göre; Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya vardı. 1 Mart 2025'ten itibaren teslimatların başlaması planlanıyor. Anlaşma kapsamında Türkiye, Türkmenistan'dan yıllık 2 milyar metreküp doğal gaz tedarik edecek. Doğal gaz havuzuna Türkmenistan kanalıyla bir kaynak daha ekleyen Türkiye, doğal gaz merkezi olma stratejisi doğrultusunda atılımlarını sürdürüyor.

Avrupa'nın Tüketiminin Yarısına Denk Geliyor

Geride kalan süreçte Karadeniz gazını üretime alan, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de keşif çalışmalarını sürdüren Türkiye; TürkAkım ve TANAP gibi küresel projelerle de doğal gazda başrol haline geldi. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, olası tedarik senaryolarının hayata geçirilmesi sayesinde gelecek 25 yılda Türkiye'nin gaz piyasasında 300 milyar metreküpe yakın doğal gazın işlenebileceği öngörüsünde bulundu.Türkiye'nin çeyrek asırlık bir çabasının ardından almak için anlaşmaya vardığı Türkmen doğal gazının sisteme dahil olmasını Yeni Şafak'a değerlendiren Akyener, "Türkiye 2050 yılında 194 milyar metreküp tedarik altyapısına ulaşabilir. Bunun içine TürkAkım ve yerli üretimi de eklediğimizde, 2050'de yıllık 300 milyar metreküplük gaz Türkiye'nin gaz piyasasında işlenebileceğini öngörüyoruz. Bu da tüm Avrupa'nın tüketiminin yarısından fazlasına denk geliyor. Doğal gazın Türkiye'de pazarlanabilmesi için gerekli olan gaz piyasasının altyapısı şu anda hazır durumda" dedi.

Türkmenistan Adımı Kelebek Etkisi Oluşturur

Türkmenistan'dan gaz tedarikine yönelik anlaşmayla başlayan süreci ve olası etkilerini yorumlayan Akyener, şunları söyledi: "Küçük gibi görünen bu adım, çok daha büyük imkanların önünü açabilir. Burada ortaya konan uzun vadeli senaryo Türkiye Yüzyılı vizyonunun içini doldurabilir. Son yıllarda izlediği politikayla bölgenin gaz arzı için önemli rol üstlenen Türkiye, 2050 yılına kadar yaklaşık 200 milyar metreküp doğal gaz tedarik kapasitesine ulaşabilir."

65 Milyar Metreküp Tedarik Hayal Değil

Oğuzhan Akyener, halihazırda yıllık 2 milyar metreküp gaz tedariki için anlaşma imzalanan Türkmenistan'da uygun altyapı ve saha oluşturulursa, tedarik kapasitesinin 65 milyar metreküpe yükselebileceğini dile getirdi. Bölgede gaz işleme kapasitesinin artırılması için altyapının mutlaka geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Akyener, "Tedarik kapasitesi, düzenli olarak 15 milyar metreküp artırılabilir" şeklinde konuştu.

Tedarikçilerin Sayısı Artabilir

Çalışmaların sadece Türkmenistan'la sınırlı olmadığını ifade eden Oğuzhan Akyener, "Gaz geçiş güzergahlarının geliştirilmesiyle Özbekistan'dan 15 milyar metreküp, Kazakistan'dan 10 milyar metreküp, Azerbaycan'dan 15 milyar metreküp gaz tedarik edilebilir" şeklinde konuştu. Kalkınma Yolu ile Irak'tan 58 milyar metreküp gaz sağlanabileceğini söyleyen Akyener, "Doğu Akdeniz'de de İsrail'le ilişkiler normalleştirdiği takdirde 25 milyar metreküplük tedarik potansiyeli bulunuyor" ifadesini kullandı.

Bu Yıl 1,3 Milyar Metreküp Gaz Gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'dan yapılacak doğal gaz tedarikine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "Yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküplük doğal gazı tedarik edeceğiz. Gazı İran üzerinden swap yoluyla alacağız" dedi. Bakan Bayraktar, doğal gaz ihracatı konusunda da farklı ülkelerden talepler geldiğini söyledi. Bayraktar, "Şu anda gerek ithalatla gerek ihracatla alakalı farklı çalışmalarımız var" dedi.

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