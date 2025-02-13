Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi

Son dönemde gıda sektöründe, dondurulmuş ve pişirmeye hazır ürün fırtınası esiyor. Amerika ve Avrupa'da yıllardır 'Evde fast food' olarak bilinen hızlı tüketim yemek alışkanlığı ülkemizde de gelişiyor. Gençler ve çalışan kesim başta olmak üzere farklı kesimlerden tüketiciler hızlı, pratik ve uygun fiyatlı olduğu için yeni nesil ürünleri tercih ediyor. Gıda perakendeciliğinin en hızlı büyüyen kategorilerinden olan dondurulmuş hazır ürün konsepti, son üç yılda yaklaşık 25 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı. Yeni Şafak'ın haberine göre; Bazı restoranların bitip tükenmeyen fahiş fiyat ve hesap oyunları da vatandaşı ev fast food'una yönlendirdi. Bu sayede onlarca çeşit farklı yemek pratik şekilde deneniyor.

Felafel'den Suşi'ye Ucuz ve Pratik Deneyim

Bir süre öncesine kadar pizza, mantı, hamburger köftesi gibi örnekler market buzdolaplarında yer alırken; şimdilerde geleneksel Türk mutfağından Kore yemeklerine kadar onlarca türü bulabilirsiniz. Tüketime hazır, yarı pişmiş ürünlere özellikle gençler ve çalışan kesim ilgi gösteriyor. Bazı marketler artan talebi karşılamak için mağaza içine mikrodalga fırın yerleştirmiş. Öğle arasında pratik yemek isteyen beyaz yakalılar, burada alıyor. İstanbul'daki iş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan zincir marketlerde kapış kapış giden pide, lahmacun, felafel, suşi, kore tostu gibi örneklere rastlamak mümkün. Son dönemde hemen her şehirde bu ürünleri bulabilirsiniz. Bazıları pişirilip dondurulmuş bazıları da 'aç ye' gibi konseptlere sahip.

Yazdan Hazırlanan Ürünler Şimdi Dolapta

Ayşe Teyze'nin yazdan buzlukta hazırladığı yiyecekler de artık raflarda. Çorba, kemik suyu, sebze garnitürü, doğranmış soğan ve tatlılar özellikle büyük şehirlerdeki çalışan kesimin imdadına yetişiyor. Ürünlerin dondurularak tazeliğinin korunduğu iddiası tüketiciyi cezbediyor. Araştırma Kurumu Univdatos'un hazırladığı rapora göre, dondurulmuş gıda pazarı yüzde 203'lük büyüme oranıyla 2023'te 282 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. ABD gibi ülkelerde uzun yıllardır yaygın olan evde hazır gıda tüketme kültürü pratikliği, ucuzluğu ve zamandan tasarruf sağlaması sayesinde Türkiye gibi ülkelere de ulaştı. Tabii buna kentleşme ve çalışan nüfusun artışını da eklemek lazım.

Zincir Marketlerin Yeni Gözdesi

Ülkemizdeki artan talebe paralel olarak Şok, BİM, A101, Migros, CarrefourSA ve Metro Türkiye gibi zincir marketlerdeki bu tarz gıda ürünlerinin sayısı giderek artıyor. File Market'tin sosyal medyada viral olan dondurulmuş gıdaları özellikle gençler tarafından tercih ediliyor. Klasik marketlerden farklı olarak yemeğe hazır ürünlerin satıldığı Boldy ise son dönemin gözdeleri arasında yer alıyor.

25 Milyar TL'lik Pazar

Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç yeni ürünlerinin tanıtım toplantısındaki açıklamasında

"Geçen yıl yaklaşık 50 yeni ürünü tüketicilerle buluşturduk. SuperFresh, son 3 yılda yüzde 50 tonaj büyümesi ve üç kat ciro artışının yanı sıra yıllık yaklaşık 8 milyon hane erişimiyle kategorinin büyümesine katkı sağladı. Son üç yılda yaklaşık 25 milyar TL'lik bir pazara ulaşan dondurulmuş gıda sektörü en hızlı büyüyen kategorilerden biri oldu" bilgisini verdi.