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Türkiye'den Filistin'e sanayi bölgesi desteği

Türkiye, Filistin'in ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için Cenin'de sanayi bölgesi kuruyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 07:35, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 07:36
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Türkiye'den Filistin'e sanayi bölgesi desteği

Türkiye, Filistin'in Cenin şehrinde inşa edilecek Serbest Sanayi Bölgesi Projesi'ne maddi destek sağlayacak. Türkiye ve Filistin arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin gelişmesi için yasal altyapı güçlendiriliyor. Türkiye, Filistin'le imzaladığı Yatırımların Karşılıklı Teşviki Ve Korunması Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için düğmeye bastı. Söz konusu uluslararası sözleşme Dışişleri Komisyonu'ndan geçti.

Ticaret Hacmi 818 Milyon Dolar

Komisyonda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz,

Filistin'in büyük ihtiyaç duyduğu ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından ticaret ve yatırımın rolü yadsınamaz. Filistin'de şirketlerimiz tarafından gerçekleştirilebilecek büyük ölçekli projelerin düşük kalkınma ve istihdam sorununun çözümüne katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda önem verdiğimiz projelerden biri Filistin'in Cenin şehrinde inşa edilecek Serbest Sanayi Bölgesi Projesi'dir

dedi. Yılmaz, 2024 yılında ikili ticaret hacminin 818 milyon dolar olduğunu da anımsattı.

Bürokratik Zorluklar Aşılacak

Sözleşme doğrultusunda, yani istihdam edilen gerçek kişilere giriş ve geçici ikamet izni de sağlanacak. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Kaan Esener, sözleşmedeki bu hükmün, Türk iş insanlarının Filistin'e gittiklerinde karşılaşacakları bürokratik zorlukları atlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

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