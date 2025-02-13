Dolar günü 36,10 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,1040 36,1050 36,1070 36,1080 Avro 37,3360 37,3370 37,6420 37,6430 Sterlin 44,7200 44,7300 45,0300 45,0500 İsviçre frangı 39,4700 39,4800 39,7900 39,8000 ANKARA ABD doları 36,0740 36,1540 36,0770 36,1570 Avro 37,2960 37,3760 37,6020 37,6820 Sterlin 44,6600 44,8700 44,9700 45,1800