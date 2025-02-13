Dolar günü 36,10 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 36,10 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 17:41, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 17:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,1040
|36,1050
|36,1070
|36,1080
|Avro
|37,3360
|37,3370
|37,6420
|37,6430
|Sterlin
|44,7200
|44,7300
|45,0300
|45,0500
|İsviçre frangı
|39,4700
|39,4800
|39,7900
|39,8000
|ANKARA
|ABD doları
|36,0740
|36,1540
|36,0770
|36,1570
|Avro
|37,2960
|37,3760
|37,6020
|37,6820
|Sterlin
|44,6600
|44,8700
|44,9700
|45,1800