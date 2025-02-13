Nazif Yılmaz'dan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İzmir'de "Özel Eğitimde İz Bırakanlar Buluşması"nda konuştu. Şefkatin, sevginin ve merhametin çocuklar için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Yılmaz,

"Bugün sayısı 580 bini bulan çocuklarımız, yine sayısı 3 bin 310'a kadar olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaklaşık 60 bin öğretmen tarafından eğitim almakta. Burada çocuklarımız hem sosyalleşerek hem birbirleriyle kaynaşarak ve en önemlisi de kendi yeteneklerini geliştirerek hayata tutunmanın çabası içinde olmaktadırlar"

diye konuştu.Yılmaz, Türkiye'nin özel eğitim konusunda dünyada örnek ve lider ülke olduğunun altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti.