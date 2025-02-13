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ChatGPT kullanıcılarına sınırsız erişim imkanı

OpenAI, yeni GPT-5 modelini tanıttı. Kullanıcılar, ChatGPT üzerinden bu modele erişebilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 07:53, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 07:54
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ChatGPT kullanıcılarına sınırsız erişim imkanı

Geçen yılki O1 modelinde olduğu gibi, bu model de bağımsız olarak sunulmayacak. O1, yalnızca aylık 200 dolar ücretli ChatGPT Pro aboneliğiyle erişilebiliyordu, ancak O3, yalnızca GPT-5'in bir parçası olarak sunulacak.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın Açıklamaları

OpenAI CEO'su Sam Altman, (X üzerinden) şirketin yeni dil modelinin tanıtımıyla ilgili son planlarını paylaştı.

GPT-5 ve ChatGPT Platformu

Kullanıcılar, yeni GPT-5 modeline ChatGPT platformu üzerinden erişebilecek ve yalnızca chatbot hesabına sahip olmaları yeterli olacak.

GPT-4.5 "Orion" Modeli

Bunun yanı sıra, şirket, GPT-4.5'i, yani "Orion"u, yeni LLM'nin piyasaya çıkmadan önce son "chain-of-thought" (düşünce zinciri) modelini olarak sunacak.

Ücretsiz Erişim ve Kötüye Kullanım İncelemesi

Ayrıca, Altman, ChatGPT'nin ücretsiz katman kullanıcılarının, yeni GPT-5 modeline sınırsız erişim sağlayacaklarını ve bu modelin standart bir zeka ayarında kullanılacağını, kötüye kullanım sınırlarına bağlı olarak gözden geçirileceğini açıkladı.

O3 Akıl Yürütme Modeli ve GPT-5

O3 akıl yürütme modeli GPT-5 ile birlikte geliyor. Altman, duyuru sırasında, GPT-5 ile birlikte sunulacak üçüncü önemli teknolojiye de değindi: yeni O3 akıl yürütme modeli. O3, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her şey için GPT-5'in gücünü destekleyecek.

O3'ün Bağımsız Sunulmayışı

OpenAI CEO'su, O3'ün artık bağımsız olarak sunulmayacağını, aksine yalnızca GPT-5 ile entegre olacağını belirtti. Şirket, O2 isimlendirmesini atlayarak, yalnızca O3'ü tanıttı.

OpenAI'nin Akıl Yürütme Modellerine Geçişi

OpenAI, geçen Aralık ayında düzenlediği "12 Günlük OpenAI" etkinliğinde, yeni ve mevcut yapay zeka özelliklerini tanıtmıştı.

O1 Modelinin Tanıtımı

Bu etkinlikte en dikkat çekici duyurulardan biri, daha uzun yanıt süreleri sunan ancak kullanıcılar için daha güçlü bir deneyim sağlayan ilk akıl yürütme modeli O1 olmuştu.

GPT Modelleri ve ChatGPT

OpenAI, O1'i sunmadan önce GPT modelleriyle çalışıyordu ve bu modeller, ChatGPT'yi yıllardır besleyen büyük dil modelleriydi. GPT modelleri, büyük metin yazıları oluşturabilme kapasitesine sahip olup, soruları yanıtlayabilmek, yazılı içerik oluşturabilmek ve son dönemde multimodal girişleri anlayabilmekle tanınıyor.

Kullanıcılar Arasındaki Ayrım ve GPT-5'in Rolü

OpenAI, Aralık ayında yeni akıl yürütme modelini duyurduğunda, kullanıcılar arasında açık bir ayrım fark edildi. Ancak GPT-5'in piyasaya sürülmesiyle, OpenAI bu iki teknolojiyi tek bir modelde birleştiriyor. Bu sayede kullanıcılar, büyük dil modellerinin gücünden ve O3'ün akıl yürütme yeteneklerinden faydalanabilecekler.

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