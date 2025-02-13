Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor

MGM tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Ordu ve Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 13 Şubat 2025 hava durumu tahminleri.

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Çanakkale °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

Edirne °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Denizli °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

İzmir °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

Muğla °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

Hatay °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Konya'nın güneydoğusu, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kar yağışlı

Eskişehir °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

Konya °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, bölgenin genelinin (Bolu hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Bolu °C, 3°C: Çok bulutlu

Düzce °C, 8°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kastamonu °C, 2°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya °C, 5°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Artvin °C, 9°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Samsun °C, 7°C: Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum °C, -2°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Kars °C, -2°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Malatya °C, 4°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde yağmur, kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır °C, 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gaziantep °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Mardin °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



