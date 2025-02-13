Yerlikaya: 2024'te 197 bin 940 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair ayrıntıları sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptı ve operasyonların detaylarını paylaştı.

1 Ocak - 31 Aralık 2024 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Operasyonlar

Bakan Yerlikaya, "1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında mahkemelerce haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonların sonuçlarını" açıkladı:

0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 kişi,

195 bin 790 kişi, 5-10 yıldır aranmakta olan 1.249 kişi,

1.249 kişi, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 kişi,

olmak üzere toplam 197 bin 940 şüpheli yakalandı.Yetkililer, "hakkında hapis cezası bulunan kişilerin sokaklarda serbestçe dolaşmasına izin vermeyeceklerini ve aranan şahısların yakalanması için özel ekipler kurulduğunu" belirtti.

Karabük'te Uzun Süredir Aranan Şahıs Yakalandı

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları kapsamında, Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydı bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı.

A.E.'nin, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık

Çocuğun cinsel istismarı suçlarından toplam 48 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Yetkililer, her il ve ilçede aranan şahıslara yönelik özel ekiplerin görev yaptığını ve bu kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Halkın, durumundan şüphelendiği kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi gerektiği vurgulandı.