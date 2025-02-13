Yerlikaya: 2024'te 197 bin 940 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, 2024'te yakalanan şüphelilerin sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair ayrıntıları sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptı ve operasyonların detaylarını paylaştı.
1 Ocak - 31 Aralık 2024 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Operasyonlar
Bakan Yerlikaya, "1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında mahkemelerce haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonların sonuçlarını" açıkladı:
- 0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 kişi,
- 5-10 yıldır aranmakta olan 1.249 kişi,
- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 kişi,
olmak üzere toplam 197 bin 940 şüpheli yakalandı.Yetkililer, "hakkında hapis cezası bulunan kişilerin sokaklarda serbestçe dolaşmasına izin vermeyeceklerini ve aranan şahısların yakalanması için özel ekipler kurulduğunu" belirtti.
Karabük'te Uzun Süredir Aranan Şahıs Yakalandı
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları kapsamında, Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydı bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı.
- A.E.'nin, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık
- Çocuğun cinsel istismarı suçlarından toplam 48 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Yetkililer, her il ve ilçede aranan şahıslara yönelik özel ekiplerin görev yaptığını ve bu kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Halkın, durumundan şüphelendiği kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi gerektiği vurgulandı.
2024 Yılında yakalama kararı olan ve aranan 197.940 şüpheli bizden kaçamadı❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2025
2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) "Mahkemelerimizce Yakalama Kararı Verilen ve Aranan Şahıslara" yönelik düzenlenen operasyonlarda;
📍0-5 yıldır aranmakta olan 195.790 şahıs,
📍5-10. pic.twitter.com/7OZDXP5v0t