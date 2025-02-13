Kırmızı ışıkta bekleyen araca İETT otobüsü çarptı

Kaza, saat 07:30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Kambur yönetimindeki İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan çarptı.

Yaralı Yolcular Hastaneye Kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle otobüste ayakta duran 2 yolcu düşerek yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Şoför Kazayı Anlattı

Kaza ile ilgili konuşan İETT Özel Halk Otobüsü şoförü Ömer Kambur, "Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptık. Frene bastım ama araç duramadı. Ayakta olan 2 yolcu yere düştü" dedi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

