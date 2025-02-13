Çiftlikköy'de İtfaiye Eri Baba, Oğlunu Kurtardı
Çiftlikköy'de itfaiye eri baba, kendini odaya kilitleyen oğlunu kurtardı. Duygusal anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 09:16, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 11:42
Olay, saat 22.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Evinde oyun oynayan Selim Koşar, kendisini odaya kilitledi. Annesinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen itfaiye eri olan baba Selçuk Koşar, terasa çıktı.Oğlunun odasındaki pencereyi aralayan baba, önce çocuğunu sakinleştirdi, ardından anahtarı vermesini istedi. Anahtarı alarak odanın kilidini açan Koşar, ardından oğluna sarıldı. Koşar, "İtfaiye eri olarak ilk defa kendi çocuğumu kurtarmak için çalıştım" derken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.