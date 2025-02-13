TIR'la çarpışan motosiklet sürücüsü felaketi yaşadı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 09:24, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 09:25
Telat A. idaresindeki 23 ADB 113 plakalı tır ile Serkan Türker (51) yönetimindeki 06 DTH 590 plakalı motosiklet, Soğucak köyü yakınlarında çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Türker'in cenazesi, Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.