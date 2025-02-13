Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde düzenlemeye giden Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin valisine ayrıntılı yazı gönderdi.Türkiye Gazetesi'nde yer alan yeni düzenlemeye göre; özel öğretim kurumunun marka adını başka kişilere kullandırabilmesi için, aynı türde en az 5 kurumu bulması gerekiyor. 'Aynı tür' ibaresi okul, özel öğretim kursu, özel muhtelif kurs, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, sosyal etkinlik ve gelişim merkezi gibi farklı alanlarda faaliyet yürüten kurum türlerini ifade ediyor.

3 Katına Kadar İzin

Ayrıca kurumların her birinin en az 5 yıl boyunca faaliyette olması şartı da geldi. Bunları sağlayan kurumlara 3 kat sınır ile müsaade edilecek. 15'den fazlası için yeni kurumlar açarak başka markasını kullandırabilecek.Daha önce açılmış ve marka lisans sözleşmesi yapmış olanların yaptıkları marka lisans sözleşmesi sayıları yeni düzenlemede de dikkate alınacak. Yani kurucunun daha önce verdikleri ile yeni düzenlemeye göre artık yeni sözleşme yapma hakkı kalmamış olabilir. Burada belirleyici olan kişinin aynı marka adıyla sahip olduğu kurum sayısı. Bakanlık bu adım ile özel öğretim kurumlarının eğitimi kazanç sağlamak amacıyla, salt ticari kaygı ile hareket etmelerinin önüne geçmek istiyor.

Yerel Markalar Güçlenerek

Düzenleme ile, bir marka olabilmek için niteliksel ve niceliksel gereklilikleri yerine getirmiş ve aynı zamanda kendi kurumları da olan ve markasını o kurumlarda tebarüz ettirmiş kurucuların marka lisans sözleşmesi yapmalarına imkan sağlandı. Yerel markaların da bu düzenlemeden güçlenerek çıkması bekleniyor.