Tofaş'ın net karı yüzde 76 düştü: Rekabet ve enflasyon etkisi

Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara'da toplu ulaşıma zam
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tofaş'ın net karı yüzde 76 düştü: Rekabet ve enflasyon etkisi

Tofaş'ın net karı, yoğun rekabet ve enflasyonun etkisiyle yüzde 76 düştü. Şirket, 2025 için ihracatta toparlanma bekliyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 09:30, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 09:30
Yazdır
Tofaş'ın net karı yüzde 76 düştü: Rekabet ve enflasyon etkisi

Tofaş'ın net karı, iç piyasadaki yoğun rekabet, düşük kapasite kullanımı ve enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisiyle yıllık bazda yüzde 76 düşüşle 5,2 milyon TL'ye geriledi. Şirketin satış gelirleri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 34,7 oranında azalarak 120,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

İhracatta Toparlanma Beklentisi

Tofaş, 2025 yılı için ihracatta toparlanma beklentisini koruyor. Şirket, 2024'te 33 bin 600 adet olarak gerçekleşen ihracat hacminin, 2025'te 70 bin - 90 bin adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyor.

Finansal Sonuçlar ve Satış Gelirleri

Otomotiv sektörünün önemli oyuncularından Tofaş, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net karı, iç piyasadaki yoğun rekabet, düşük kapasite kullanımı ve enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisiyle yıllık bazda yüzde 76 düşüşle 5,2 milyon TL'ye geriledi. Net kar marjı ise yüzde 11,8'den yüzde 4,3'e düşerek önemli bir daralma gösterdi.

Satış Gelirlerinde Gerileme

Tofaş'ın 2024 yılı satış gelirleri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 34,7 oranında azalarak 120,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2024'ün son çeyreğinde ise şirket, piyasa beklentisine yakın olarak 27,7 milyar TL satış geliri elde etti. Satışlardaki gerilemede, adet bazında yaşanan düşüş belirleyici oldu. Şirketin brüt kar marjı da yüzde 18,1'den yüzde 11,1'e geriledi.

Üretim ve İhracatta Düşüş

Şirketin toplam satış hacmi, 2024'te yıllık yüzde 33 azalarak 174 bin adet seviyesine gerilerken, ihracat tarafında daha sert bir düşüş yaşandı. 2024 yılı boyunca Tofaş'ın ihracat hacmi yüzde 45 gerileyerek 33 bin 600 adede düştü. Bu düşüşte, Fiorino modelinin üretiminin sona ermesi ve Kuzey Afrika pazarında yaşanan regülasyon kaynaklı aksaklıklar etkili oldu.

İhracatta Gözler 2025'e Çevrildi

Tofaş, 2025 yılı için ihracatta toparlanma beklentisini koruyor. Şirket, 2024'te 33 bin 600 adet olarak gerçekleşen ihracat hacminin, 2025'te 70 bin - 90 bin adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyor. Global ekonomik toparlanma ve faiz indirimleri ile ihracat kanallarında canlanma yaşanabileceği belirtiliyor.

Yurt İçi Pazar ve Üretim Hedefleri


  • 2024'te 1,24 milyon adet olan toplam iç pazar satışlarının, 2025'te 900 bin - 1,1 milyon aralığına gerilemesi bekleniyor.
  • Tofaş'ın iç pazardaki satışlarının ise 110 bin- 130 bin adet bandında seyredeceği tahmin ediliyor.
  • Şirketin üretim hacminin 2025'te 150 bin - 170 bin adede yükselmesi beklenirken, yatırımların da artacağı öngörülüyor.
  • 2024'te 138 milyon euro olarak gerçekleşen yatırım tutarının, 2025'te 150 milyon euroya ulaşması hedefleniyor.
  • Vergi öncesi kar marjının da 2025'te yüzde 5'in üzerine çıkması beklenirken, Tofaş'ın büyüme stratejisinde ihracatın belirleyici olacağı ifade ediliyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber