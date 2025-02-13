'Yakışıklı Güvenlik' ismiyle tanınan sosyal medya fenomenine yetkisiz çakardan ceza

Pazaryolu Caddesi'nde aracında çakar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan Sürmeli'ye 'izinsiz reklam-logo kullanmak', 'çakar lamba kullanma', 'cam filmi takma ve araçta teknik değişiklik yapmak' maddelerinden toplamda 142 bin 255 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracıda 1 ay süreyle trafikten menedildi.

Sosyal medyada 'Yakışıklı güvenlik' olarak tanınan Muhammet Sürmeli, 30 Ocak'ta çektiği bir video üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta yakalandı.

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