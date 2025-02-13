Hurda araç yasası fiyatları uçurdu

25 yaş ve üstü hurda araçların verilmesi halinde sıfır otomobillerin ÖTV'siz alınabilmesine imkan sağlayan yasa tasarısı Meclis'te beklerken, hurda araçla ilgi de arttı. Yasa tasarısından önce 50 bin liraya alıcı bulmayan otomobillerin fiyatı 150 bin liraya kadar yükseldi.

Hurda Araçlar İçin ÖTV'siz Sıfır Araç Alma Fırsatı

25 yaş ve üstü hurda araçların verilmesi karşılığında sıfır otomobillerin ÖTV'siz alınmasını öngören yasa tasarısının Meclis'te beklemesi, hurda araçlara olan ilgiyi artırdı. Yasa tasarısından önce 50 bin TL'ye alıcı bulamayan otomobillerin fiyatları 150 bin TL'ye kadar yükseldi.

Hurda Araçlara Talep Arttı

Söz konusu yasa tasarısı henüz yürürlüğe girmemesine rağmen, hurda araçların değeri hızla arttı. Vatandaşların, hurda araçları teslim etmeleri durumunda 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV indiriminden faydalanabileceği belirtiliyor.

Fiyatlar Katlandı

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 2000 model altındaki araçların fiyatlarının hızla tırmandığını ifade etti. Yalçın, bir ay önce 200 bin TL civarında olan 2000 model otomobillerin, son haftalarda 300-350 bin TL'ye kadar çıktığını belirtti.

Fırsatçılar Devrede

Yalçın, yasanın gündeme gelmesiyle al-satçıların harekete geçtiğini ifade ederek, "Fırsatçılar fiyatları yükseltmiş durumda. Ancak yasanın detayları tam olarak bilinmiyor. Yasa detaylanınca bu fırsatçılar da zarar edebilir." dedi.