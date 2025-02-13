TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını 24,30 TL'ye yükseltti

Açıklamada, "Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 24,30 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK'nın açıkladığı) ise 22,8 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir" denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere; Ocak 2025'den geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştır. Bu zammın çiğ süt maliyeti üzerine etkileri ise, personel dışındaki giderler (yem, enerji, sigorta, veteriner hizmet alımı gibi) sabit tutulduğunda; sadece asgari ücrete yapılan zammın personel maliyeti üzerine aylık yükü yüzde 14,27'den yüzde 17,79'a yükselmektedir. Görüleceği üzere sadece personel giderindeki bu artış litre başına maliyeti 65 kuruş artırmaktadır.

Buna göre; güncel yem ve diğer tüm gelirlerin ve gelirlerin dikkate alındığı hesaplama metodumuza göre Ocak ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 20,50 TL/lt olarak hesaplanmıştır. 1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde USK süt maliyeti eşdeğeri ise (sıcak süt) 19,00 TL/lt'dir. Bir önceki aya göre; kesif yem fiyatlarına gelen yüzde 6'lık zam ile asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışın maliyete olan yükü ile reforme hayvanların kesiminde ve buzağı satış fiyatlarında önemli bir artış olmaması sonucunda Ocak ayı maliyeti bir önceki aya göre 90 kuruş artırmıştır.

Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 24,30 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK'nın açıkladığı) ise 22,8 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir."