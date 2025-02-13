TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını 24,30 TL'ye yükseltti

Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara'da toplu ulaşıma zam
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını 24,30 TL'ye yükseltti

TÜSEDAD, 1 litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının 24,30 TL/lt olarak açıklanmasını önerdi. Bir önceki ay tavsiye fiyatı 23,52 TL/lt seviyesindeydi.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 10:58, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 11:00
Yazdır
TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını 24,30 TL'ye yükseltti

Açıklamada, "Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 24,30 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK'nın açıkladığı) ise 22,8 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir" denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere; Ocak 2025'den geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştır. Bu zammın çiğ süt maliyeti üzerine etkileri ise, personel dışındaki giderler (yem, enerji, sigorta, veteriner hizmet alımı gibi) sabit tutulduğunda; sadece asgari ücrete yapılan zammın personel maliyeti üzerine aylık yükü yüzde 14,27'den yüzde 17,79'a yükselmektedir. Görüleceği üzere sadece personel giderindeki bu artış litre başına maliyeti 65 kuruş artırmaktadır.

Buna göre; güncel yem ve diğer tüm gelirlerin ve gelirlerin dikkate alındığı hesaplama metodumuza göre Ocak ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 20,50 TL/lt olarak hesaplanmıştır. 1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde USK süt maliyeti eşdeğeri ise (sıcak süt) 19,00 TL/lt'dir. Bir önceki aya göre; kesif yem fiyatlarına gelen yüzde 6'lık zam ile asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışın maliyete olan yükü ile reforme hayvanların kesiminde ve buzağı satış fiyatlarında önemli bir artış olmaması sonucunda Ocak ayı maliyeti bir önceki aya göre 90 kuruş artırmıştır.

Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 24,30 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK'nın açıkladığı) ise 22,8 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber