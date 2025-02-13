Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara'da toplu ulaşım tarifelerine yapılan zam oranı açıklandı. Tam bilet ücreti 26 lira, öğrenci bileti ise 13 lira oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 12:00, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 12:22
Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 lira, öğrenci bileti 13 lira olarak belirlendi.
Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ise, 350 lira oldu.
EGO'dan yapılan açıklamaya göre de "Vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır" denildi.