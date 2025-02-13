Ankara'da toplu ulaşıma zam

Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 lira, öğrenci bileti 13 lira olarak belirlendi.

Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ise, 350 lira oldu.

EGO'dan yapılan açıklamaya göre de "Vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır" denildi.

EGO'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle: