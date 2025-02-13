Genç Sağlık Sendikası duyurdu: Aile Hekimlerinin nöbet sorunu çözüldü

Sendika temsilcilerinin, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Öztürk ile yapılan görüşmeler sonucu, bu talep doğrultusunda önemli bir düzenleme yapıldı.

Nöbetten Muafiyet Hakkı Tanındı

Yapılan düzenleme ile talep eden aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının kendi istekleri doğrultusunda nöbetten muaf tutulabileceği belirtildi. Bu adım, uzun süredir sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletme taleplerine kalıcı bir çözüm sundu.

5510 Mağduriyeti ve 3+1 Sistemi Üzerine Çalışmalar Sürüyor

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, sağlık çalışanlarının haklarını koruma mücadelesinin devam ettiğini vurguladı. Kaya, 5510 sayılı kanundan doğan mağduriyetin giderilmesi ve 3+1 sisteminin 1+1 sistemine dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yeni Kazanımlar Duyurulacak

Başkan Kaya, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi adına her platformda mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve yetkililere teşekkür etti. Sendika, ilerleyen günlerde yeni kazanımların da duyurulacağını açıkladı.