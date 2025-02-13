Uraloğlu'ndan Gazze planına eleştiri ve çözüm önerileri

Bakan Uraloğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği temaslar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulaştırma Komitesi Toplantıları

Cenevre'ye Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu kapsamında toplantılara katılmak üzere geldiklerini hatırlatan Uraloğlu, Hollanda ile beraber iki oturuma başkanlık ettiklerini ve bunun, Türkiye için bir Avrupa Birliği (AB) ülkesiyle düzenlenmiş kıymetli bir toplantı olduğunu ifade etti.

Bölgesel ve Küresel Vizyon

Uraloğlu, ulaştırmanın, ülkelerin sadece kendi dertleri olarak görülmediğinin, bu konuda bölgesel bir vizyonla problemlerin çözülmesi gerektiğinin altını çizerken "Bunun da yeterli olmayacağı ve mutlaka küresel düşünmemiz gerektiği noktasında, yeşil enerjiden dijitalleşmeye, çevre hassasiyeti ve karbon emisyonunun azaltılmasına kadar birçok konuyu konuşmuş olduk." dedi.

Ulaştırma altyapıları başta olmak üzere bütün altyapı projelerinin doğru yatırımlarla yapılması

Kapasitelerin sonuna kadar kullanılması

Akıllı ulaşım sistemleri ve yapay zekadan güçlü destek alınması

Zamanın herkes için çok kıymetli olduğunu belirten Uraloğlu, özellikle gümrük geçişlerinde ve vize konusundaki beklemelerin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru konusunda geniş kapsamlı konuştuklarını aktaran Uraloğlu, bu konuda beklediklerinden çok daha fazla ilginin olduğunu söyledi.

"Uluslararası toplum bu şekilde sahip çıktığı takdirde, aksi olamayacaktır"

Gazze ve Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en başından bu yana tutumunun çok net olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Gerçekten bu yolda bir liderin alabileceği her türlü inisiyatif Cumhurbaşkanı'mız tarafından alınmıştır." ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, başkenti Doğu Kudüs olan ve iki devletli çözüm dışındaki girişimlerin fayda getirmeyeceğine inandıklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gazze'ye yönelik açıklamalarından dolayı bir vatandaş, Müslüman ve birey olarak teşekkür ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Bu konuda, Trump'ın ilk yaptığı açıklamalardan itibaren birçok ülke bu yaklaşımın doğru olmadığını söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.