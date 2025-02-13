400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model

ABD merkezli otomobil analiz şirketi iSeeCars, en uzun kilometre ömrüne sahip en dayanıklı otomobil modellerini belirledi. Araştırmaya göre, ortalama bir otomobilin 400 bin kilometreye ulaşma olasılığı yüzde 8.6 olarak kaydedilirken, bu oranı aşan modellerin sıralaması yapıldı.Analiz kapsamında, kaza raporları, darbe dayanıklılığı ve frenleme sistemi gibi birçok veri dikkate alındı. Araştırmanın sonuçlarına göre, büyük Alman markaları listeye giremezken Japon markaları ön plana çıktı.

En Uzun Kilometre Ömrüne Sahip 10 Sedan Otomobil

400 Bin Kilometreye Ulaşma Olasılıkları:

10. Nissan Altima - % 6,3

- % 6,3



9. Honda Civic - % 7,2

- % 7,2



8. Toyota Corolla - % 7,8

- % 7,8



7. Lexus IS - % 9,0

- % 9,0



6. Lexus ES - % 10,6

- % 10,6



5. Toyota Prius - % 12,6

- % 12,6



4. Honda Accord Hybrid - % 13,1

- % 13,1



3. Toyota Camry - % 13,5

- % 13,5



2. Honda Accord - % 16,6

- % 16,6



1. Toyota Avalon - % 22,0



