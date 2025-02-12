Fahiş fiyat cezaları SMA'lı çocuklara fon olsun!

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, küresel ve yerel gıda krizlerine dair kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Dünya genelinde süregelen savaşlar, iklim krizinin etkileri ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle gıda güvensizliğinin arttığını vurgulayan Gök, özellikle yoksul ülkelerde açlık ve yetersiz beslenmenin büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"Gıda Krizi Küresel Bir Sorundur"

Gök, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşacağını ve bu artışı beslemek için gıda üretiminin yüzde 60 oranında artırılması gerektiğini belirtti. Küresel Gıda Krizleri 2024 Raporu'na atıfta bulunan Gök, Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle 2,2 milyon insanın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, bu tür insani felaketlere karşı küresel dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'de Gıdaya Erişim ve Fahiş Fiyat Artışları

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki hızlı artışın, alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü belirten Gök, denetim eksikliği nedeniyle bazı işletmelerin haksız kazanç sağladığını ifade etti. "Tüketiciler fahiş fiyat artışları ve stokçuluk nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Gıda fiyatlarının hızla artması, sabit gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırmaktadır" dedi.Gök, serbest piyasa ekonomisinin temel ilkelerine aykırı hareket eden işletmelere yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini belirterek, bireysel boykotlardan çok kamusal denetim ve düzenlemelerin ön planda olması gerektiğini vurguladı.

Fahiş Fiyat Artışlarına Uygulanan Cezalar SMA'lı Çocuklar İçin Kullanılsın

Genel Başkan İsa Gök, gıda fiyatlarındaki aşırı artışları önlemek için caydırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Fahiş fiyat artışları nedeniyle kesilen cezaların doğrudan Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda bir fonda toplanarak SMA hastalarının ilaç ve tedavi masrafları için kullanılması gerektiğini önerdi.

"Fiyat manipülasyonu yaparak halkın temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştıran işletmelere kesilen cezalar, SMA hastaları için bir umut olmalıdır. Bu fon sayesinde, ilaç temini ve tedavi süreçleri daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilir."





Yetkililere Çağrı

İsa Gök, hükümete ve ilgili kurumlara seslenerek, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için daha sıkı denetimler ve caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. "Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, gıda fiyatlarının kontrol altına alınması ve haksız kazanç sağlayanların cezalandırılması, ekonomik adaletin sağlanması açısından elzemdir" dedi.Son olarak, gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Gök, hem küresel hem de yerel düzeyde adil ve sürdürülebilir gıda politikalarının uygulanması gerektiğini ifade etti.