Fahiş fiyat cezaları SMA'lı çocuklara fon olsun!

Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara'da toplu ulaşıma zam
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Fahiş fiyat cezaları SMA'lı çocuklara fon olsun!

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, gıdaya erişim krizi ve fahiş fiyat artışları konusunda basın açıklaması yaptı. Gök, küresel gıda krizinin etkilerine dikkat çekerken, Türkiye'de yaşanan yüksek gıda fiyatları nedeniyle halkın alım gücünün giderek düştüğünü vurguladı. Fahiş fiyat artışlarına yönelik işletmelere uygulanan cezaların, SMA hastaları için bir fona dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2025 11:52, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 11:55
Yazdır
Fahiş fiyat cezaları SMA'lı çocuklara fon olsun!

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, küresel ve yerel gıda krizlerine dair kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Dünya genelinde süregelen savaşlar, iklim krizinin etkileri ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle gıda güvensizliğinin arttığını vurgulayan Gök, özellikle yoksul ülkelerde açlık ve yetersiz beslenmenin büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"Gıda Krizi Küresel Bir Sorundur"

Gök, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşacağını ve bu artışı beslemek için gıda üretiminin yüzde 60 oranında artırılması gerektiğini belirtti. Küresel Gıda Krizleri 2024 Raporu'na atıfta bulunan Gök, Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle 2,2 milyon insanın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, bu tür insani felaketlere karşı küresel dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'de Gıdaya Erişim ve Fahiş Fiyat Artışları

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki hızlı artışın, alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü belirten Gök, denetim eksikliği nedeniyle bazı işletmelerin haksız kazanç sağladığını ifade etti. "Tüketiciler fahiş fiyat artışları ve stokçuluk nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Gıda fiyatlarının hızla artması, sabit gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırmaktadır" dedi.Gök, serbest piyasa ekonomisinin temel ilkelerine aykırı hareket eden işletmelere yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini belirterek, bireysel boykotlardan çok kamusal denetim ve düzenlemelerin ön planda olması gerektiğini vurguladı.

Fahiş Fiyat Artışlarına Uygulanan Cezalar SMA'lı Çocuklar İçin Kullanılsın

Genel Başkan İsa Gök, gıda fiyatlarındaki aşırı artışları önlemek için caydırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Fahiş fiyat artışları nedeniyle kesilen cezaların doğrudan Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda bir fonda toplanarak SMA hastalarının ilaç ve tedavi masrafları için kullanılması gerektiğini önerdi.

"Fiyat manipülasyonu yaparak halkın temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştıran işletmelere kesilen cezalar, SMA hastaları için bir umut olmalıdır. Bu fon sayesinde, ilaç temini ve tedavi süreçleri daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilir."


Yetkililere Çağrı

İsa Gök, hükümete ve ilgili kurumlara seslenerek, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için daha sıkı denetimler ve caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. "Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, gıda fiyatlarının kontrol altına alınması ve haksız kazanç sağlayanların cezalandırılması, ekonomik adaletin sağlanması açısından elzemdir" dedi.Son olarak, gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Gök, hem küresel hem de yerel düzeyde adil ve sürdürülebilir gıda politikalarının uygulanması gerektiğini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber