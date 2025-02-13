Suriye sınırında çatışmada bir askerimiz şehit düştü

Türkiye-Suriye sınırında teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Edremit 10. Komando Tugayı'ndan geçici görevle gittiği Suriye sınırında, 9 Şubat'ta teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay ağır yaralandı.Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş için MSB'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı : Suriye'nin kuzeyinde bulunan bir üs bölgesine 7 Şubat 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 13 Şubat 2025'te şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kahraman Mehmetçiğin şehadetini duyurarak ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve millete başsağlığı diledi.