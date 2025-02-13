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MSB: Meteor füzesi için çalışmalar sürüyor

MSB, Türkiye'nin Meteor füze alımı ve Suriye'deki yeni hükümetin Afrin'deki kontrolü hakkında açıklamalar yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 12:28, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 12:35
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MSB: Meteor füzesi için çalışmalar sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye'nin Fransa'dan almayı planladığı Meteor füzeleri, Suriye'deki yeni hükümetin Afrin'deki kontrolü ve NATO tatbikatlarındaki son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda, Türkiye'nin savunma gücünü artırmaya yönelik çalışmalar ve uluslararası ilişkilerdeki hassasiyetler vurgulandı.

Meteor Füzeleri ve Türkiye'nin Savunma Gücü

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Fransa'dan almayı planladığı Meteor füzeleri ile ilgili Yunanistan'ın tepkisi üzerine açıklamalarda bulundu. Meteor füzesi, Avrupa menşeli uzun menzilli bir hava-hava füzesidir ve Türkiye'nin Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında bu füzeleri envanterine katmayı planladığı belirtildi. Bakanlık, her zaman önceliklerinin yerli ve milli silah ve sistemler olduğunu vurgulayarak, geliştirmekte oldukları GÖKHAN füzesi ile Hava Kuvvetlerini güçlendirmeyi planladıklarını ifade etti. GÖKHAN füzesi envantere girene kadar, Meteor füzesinin temin çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Suriye'deki Yeni Yönetim ve Türkiye'nin Tavrı

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki yeni yönetimin Afrin'de kontrolü devralmasına ilişkin çıkan haberlerle ilgili de açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye'deki yeni yönetimin egemenliğini eksiksiz şekilde sağlamasının önemine vurgu yapıldı ve terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesi konusundaki kararlılık vurgulandı. Türkiye'nin Suriye'deki mevcut durumu sürekli değerlendirdiği ve gerekirse birliklerin konuşlandırılmasında değişiklik yapabileceği ifade edildi. Ayrıca, Suriye'ye Askeri Ataşe Görevlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu ataşenin çok yakın bir zamanda Suriye'ye gönderileceği aktarıldı.

NATO Tatbikatları ve Yunanistan'ın İddiaları

NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 tatbikatında, Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Bakanlık, tatbikatın planlama dokümanında, Türkiye'nin milli hak ve menfaatlerine aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesi üzerine, konunun NATO düzeyinde profesyonel bir yaklaşımla çözüme kavuşturulması adına girişimlerde bulunulduğunu belirtti. Yunanistan'ın kendi tezlerini tatbikatta dayatmaya çalıştığı ancak Tatbikat Planlama Dokümanının Türkiye'nin hassasiyetlerine uygun şekilde değiştirilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

  • Keşif Bölüğü'nün Steadfast Tatbikatı'ndan çekildiği,
  • Romanya'nın Milli Dacia Tatbikatı'na katılımın devam ettiği,
  • Deniz Görev Gruplarındaki unsurların, NATO'ya taahhütler kapsamında Steadfast Dart Tatbikatı'na katılım sağlamaya devam edeceği bildirildi.


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