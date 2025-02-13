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Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme Detayları

Türkiye'de yeni elektrik düzenlemesi ile belirli tüketim limitleri aşıldığında devlet desteği kesilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 12:31, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 12:34
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Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme Detayları

Türkiye'de 42,2 milyon mesken abonesinin yaklaşık 1,2 milyonu 1 Şubat itibarıyla elektrik faturalarında sübvansiyonlardan yararlanamayacak. Yeni düzenleme, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsayacak.

Elektrik Faturalarında Sübvansiyon Hakkında Merak Edilenler

Bu uygulamanın amacı nedir?

  • Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.

Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi ne kadar?

  • Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat.

Yeni uygulama ne kadarlık tüketimi kapsıyor?

  • Uygulama, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor.

417 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?

  • Mevcut tarife ile 1047 lira tutarında.

Türkiye'nin elektrikte abone sayısı nedir?

  • Türkiye'de 42,2 milyon mesken abonesi bulunuyor.

Yeni uygulamadan abonelerin ne kadarı etkilenecek?

  • Yaklaşık 1,2 milyon abone, yani toplam abonelerin yaklaşık yüzde 3'ü etkilenecek.

Geriye kalan yüzde 97'lik kesimin durumunda bir değişiklik olacak mı?

  • Konut abonelerinin yüzde 97'si desteklenmeye devam edilecek.

2024 tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan mesken tüketicilerinin durumu ne olacak?

  • Bu tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.

Devlet desteğinden yararlanmayacak abonelerin faturası ne kadar artacak?

  • Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.

Bu uygulamadan kimler muaf tutulacak?

Mesken abone grubu içinde yer alan AFAD'a bağlı geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, büyükşehirlerdeki mahalleye dönüşen köylere ait içme suyu abonelikleri, tarımsal sulama abonelikleri, ibadethaneler, cemevleri, muhtarlık hizmet binaları, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler daha önceden olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti ne kadar?

  • Yıllık 15 bin kilovatsaat.

Sanayi ve ticarethanelerin ne kadarı yeni uygulamadan etkilenecek?

  • Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin, Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

Sanayi ve ticarethanelerde tüketim limiti üstünde kalanların faturası ne kadar artacak?

  • Azami yüzde 11'lik artış olacak.

Limitin üstünde tüketim yapan bir abone limitin altında tüketim yapmaya başladığında devlet desteğinden nasıl faydalanacak?

  • İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.


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