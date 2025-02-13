'Pakistan ile Türkiye arasında eşi görülmeyen bir ilişki var'

Şerif, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanlık Binası'nda görüştü.

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye ile Pakistan arasında "eşi benzeri görülmeyen" bir ilişkinin olduğunu belirterek, "Depremlerde, sellerde, doğal aftetlerde her zaman Türkiye'yi yanımızda bulduk." dedi.

Şerif, ayrıca, "Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte." ifadesini kullandı.