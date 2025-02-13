Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı: Yakayı ele verdi

Kadın kıyafetleri giyerek marketten hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Tekel Mahallesi'nde meydana gelen kurumdan hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri şüphelinin A.Ş. (30) olduğunu tespit etti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bir marketten yaklaşık 15 bin lira çalındığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

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