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1000 aile sağlığı merkezi açılacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "1000 aile sağlığı merkezi ve 100 sağlıklı hayat merkezi tüm Türkiye'de bu yıl sonunda açılmış olacak. Bu kapsamda yoğun bir şekilde yatırımlar ve açılış çalışmaları devam ediyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 13:45, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 13:38
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1000 aile sağlığı merkezi açılacak

Bir dizi ziyaret ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e gelen Demirkol, Tepebaşı 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.

Demirkol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki birinci basamak ile koruyucu sağlık hizmetlerini yerinde görmeye, eksiklikler varsa destek olmaya ve kentin talepleri varsa dinlemeye geldiğini söyledi.

Kasım ayı itibarıyla yönetmelikte çeşitli değişiklikler yapıldığını belirten Demirkol, bu değişikliği sahiplenen tüm aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Demirkol, geleneksel tamamlayıcı tıp çerçevesinde hem akupunkturu hem de fitoterapiyi aile hekimlerinin yapabilmesi için hazırlanan kanunun Meclis'ten geçtiğini anımsatarak, "Bu kapsamda birinci basamak sağlık hizmetlerimizi çok daha güçlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Aile hekimlerimize yüzde 10 randevu kontenjanı tanımladık"

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin Türkiye'de birçok noktada hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayan Demirkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk gelişim, sosyal çalışmacı, diyetisyen, ağız diş sağlığı ve psikolog birçok alanda vatandaşlarımızın hastalanmadan önce sağlığının kıymetini bildiği ve sağlığını koruduğu yerler olarak hizmet veriyoruz. Biz birinci basamak sağlık hizmetlerimizi hem aile hekimlerimizle hem de sağlıklı hayat merkezlerimizle devam ettireceğiz. 1000 aile sağlığı merkezi ve 100 sağlıklı hayat merkezi tüm Türkiye'de bu yıl sonunda açılmış olacak. Bu kapsamda yoğun bir şekilde yatırımlar ve açılış çalışmaları devam ediyor."

Demirkol, aile hekimlerinin kayıtlı nüfuslarını daha iyi hizmet verebilmeleri için gitgide azalttıklarını vurguladı.

Aile hekimlerinin ailenin bir bireyi olarak sağlığın korunmasında ilk danışma ve doğru yönlendirme anlamında çok önemli bir yerde bulunduğunu dile getiren Demirkol, "Aile hekimlerimize yüzde 10 randevu kontenjanı tanımladık. Aile hekimlerimiz sistemde sadece kendilerine ait bölümde, kendi nüfuslarını hastanelere ve doğru polikliniklere aynı gün içinde randevu alarak yönlendiriyorlar. Vatandaşlarımızdan bu hakkı kullanmalarını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirkol, vatandaşlara aile hekiminin önermediği ilaçları, eş, dost ve tanıdıkların tavsiyesiyle kullanmama çağrısında bulundu.

Bağımlılıkla mücadelenin koruyucu sağlığın en önemli aşamalarından biri olduğuna dikkati çeken Demirkol, yaptıkları çalıştay çerçevesinde tüm Türkiye'deki akademisyen, daire başkanları ile halk sağlığı başkanlarını Ankara'da ağırladıklarını sözlerine ekledi.

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