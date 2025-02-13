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Türkiye ile Pakistan arasında 24 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması" bildirisine imza atarken, iki ülke arasında farklı alanlarda 24 işbirliği anlaşması da imzalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 13:55, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 20:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, Başbakanlık binasında baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından Erdoğan ile Şerif, iki ülke arasında kabul edilen "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması" başlıklı ortak bildiriyi imzaladı.

Ortak bildirinin imzalanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakan Şerif huzurunda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 24 işbirliği anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Askeri ve Sivil Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol", "Hava Kuvvetleri Elektronik Harp İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" ve Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja M. Asıf tarafından imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Pakistan Enerji Bakanı Sardar Awais AhmedKhan Leghari, "Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Değiştirilmesine İlişkin Protokol" ile "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan, "Mal Ticareti Anlaşmasının Geliştirilmesine İlişkin Ortak Deklarasyon" ile "Menşe Belgelerinin Onaylanmasının Dijitalleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

"Su Alanında İşbirliği Anlaşması" ile "Tohumculuk Konusunda İşbirliği Anlaşması", Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hussain tarafından imza altına alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, "Yasal Metroloji Altyapısının Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "TÜBİTAK ile Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi Arasında Teknik Yardım ve Pakistan-Türkiye Tekstil Teknoloji Merkezi'nin Geliştirilmesi için Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Türk Eximbank ile Pakistan Eximbank arasındaki Mutabakat Zaptına Dair Beyan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Pakistan Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb tarafından imzalandı.

"Sınai Mülkiyet Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan imzaladı.

"Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Pakistan Din İşleri ve Dinlerarası Uyum Bakanı Chaudhry Salik Hussain tarafından imzalandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, "Helal Ticaret Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Pakistan Devlet Bankası Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, "Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

"Sağlık ve Eczacılık Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hussain tarafından imza altına alındı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Pakistan Denizcilik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (NRDI) Arasında Mutabakat Zaptı'nı, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ve NRDI Genel Müdürü Javed Iqbal imzaladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Khawaja M. Asıf, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Pakistan Savunma Üretimi Bakanlığı arasındaki Mutabakat Zaptı'na imza attı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, "Görsel-İşitsel Hizmetler Ortak Yapım Anlaşması" ile "Kültürel İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

İmza töreninde ayrıca, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na ilişkin iki mutabakat zaptı da imzalandı.

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