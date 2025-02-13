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Avrasya Tüneli ekonomiye 1,5 milyar dolar katkı sağladı

Avrasya Tüneli, hizmet vermeye başladığı 2016 yılından 2023 sonuna kadar sürdürülebilirlik için attığı adımlarla ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 14:18, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 14:11
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Avrasya Tüneli ekonomiye 1,5 milyar dolar katkı sağladı

Hizmete açıldığı 2016 yılından bu yana İstanbul trafiğini rahatlatan projelerin başında gelen Avrasya Tüneli'nin ilk sürdürülebilirlik raporu yayımlandı.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş'den (ATAŞ) yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği, karbon ayak izi, su ve atık yönetimi, toplumsal katkı ve çalışan hakları gibi sürdürülebilirliğin kritik konularında atılan adımların yer aldığı 2023 dönemi raporu, ilk olması nedeniyle tünelin açılışından bu yana gerçekleştirilen çalışmaların tamamını içeriyor.

Şirket bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi liderliğinde hazırlanan rapor, tünelin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarındaki işletme performansını ele alıyor. GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uygun hazırlanan ve tüm paydaşlara şeffaf ve kapsamlı bilgi sunmayı amaçlayan raporda, önceki yıllara ait verilerle karşılaştırmalar yapılarak tünelin sürdürülebilirlik performansındaki gelişmeler ve hedefleri değerlendiriliyor.

91 bin ton karbon emisyonu azaltıldı

Buna göre, Avrasya Tüneli ile İstanbul'un iki kıta arasındaki ulaşım yükü hafifletilirken, çalışmaların çevresel etkilerini en aza indirmek için adımlar da atıldı. Tünelin açılışından itibaren geçen 7 yıllık süreçte, 172 milyon saat zaman ve 218 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf, şehirdeki hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağladı.

Şirketin çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilikçi teknolojiler kullanılarak karbon ayak izinin düşürülmesine çalışıldı. Bu çerçevede bugüne kadar 91 bin ton karbon emisyonu azaltıldı.

Avrasya Tüneli, hizmet vermeye başladığı 2016 yılından 2023 sonuna kadar sürdürülebilirlik için attığı adımlarla ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı. Öte yandan, Deloitte tarafından yapılan Ekonomik Etki ve Harcama Getirisi Analizi, tünelin sözleşme süresi boyunca toplamda 8,6 milyar dolar kamu tasarrufu sağlayacağını öngörüyor. Bu da 1,245 milyar dolar olan tünelin yatırım bedelinin yaklaşık 7 katı büyüklüğünde bir tasarrufa işaret ediyor.

Avrasya Tüneli, Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Teşkilatınca (OECD) sürdürülebilir ve kaliteli altyapı projelerini desteklemek amacıyla geliştirilen "Mavi Nokta Ağı" (Blue Dot Network-BDN) sertifikasyonu kapsamında pilot uygulama sürecini başarıyla tamamlayan ulaştırma alanındaki ilk proje de oldu.

"Elde edilen başarılar, Avrasya Tüneli'nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor"

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Yapı Merkezi ve Avrasya Tüneli Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, dünya genelinde hızla değişen dinamiklerin sürdürülebilirlik kavramını her geçen gün daha da önemli hale getirdiğini vurguladı. Arıoğlu, tünelin yalnızca iki kıtayı birbirine bağlayan bir geçiş noktası olmadığını, aynı zamanda İstanbul'un geleceğine ışık tutan stratejik vizyonun temsilcisi olduğunu belirtti.

Tasarım ve inşaat sürecinde olduğu gibi işletme döneminde de her konunun sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ele alındığını ifade eden Arıoğlu, şunları kaydetti:

"Elde edilen başarılar, Avrasya Tüneli'nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor. İstanbul'un geleceğine yapılan bu büyük yatırımın hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından yarattığı farkı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Enerji verimliliğimizi artırmak, karbon ayak izimizi küçültmek ve toplumsal projelerle İstanbul'a katkılarımızı derinleştirmek gibi somut hedeflerle yola devam ediyoruz. Bir yandan çevre dostu uygulamalarımızı artırırken, bir yandan da çağımızın gerektirdiği dijitalleşmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmek, en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederim."

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