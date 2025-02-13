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CHP'li meclis üyesi kızını terör örgütü PKK'ya teslim etmiş

Sancaktepe Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edildi. Elif Gül'ün eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte dağ kadrosundaki kızı Dilan Gül'ü ziyaret ettiği belirlendi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 14:50, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 14:52
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CHP'li meclis üyesi kızını terör örgütü PKK'ya teslim etmiş

Belediyelere yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Sancaktepe Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün PKK terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edildi. Elif Gül'ün eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte dağ kadrosundaki kızı Dilan Gül'ü ziyaret ettiği belirlendi.

2014 yılında Habur Sınır Kapısından Metina bölgesine götürdükleri ve örgüte teslim edildikleri belirlendi.

PKK'ya katılan kuzeni de Kuzey Irak'ta

Gül'ün dayısının oğlu İhsak Özçaktu'nun ise PKK terör örgütünün İstanbul, Kayseri ve Ankara'da gerçekleşen terör saldırıları talimatını verdiği ve 2019'da sınır ötesi harekatta etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yine Gül'ün teyzesinin kızı olan Halime Özadikti'nin 1994'te terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak'ta olduğu belirtildi.

Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri adliyede

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Telefon arama trafiği incelemeleri (HTS) sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

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