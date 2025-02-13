Merkez Bankası rezervleri 1,5 milyar dolar arttı

Brüt döviz rezervleri bu dönemde 96 milyar 928 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın rezervlerinde ise önemli bir artış kaydedildi. Önceki hafta 68 milyar 664 milyon dolar olan altın rezervleri, 70 milyar 563 milyon dolara yükseldi.

Net uluslararası rezervlerde de yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Bir önceki hafta 71 milyar 733 milyon dolar seviyesinde bulunan net rezervler, 599 milyon dolar artarak 72 milyar 332 milyon dolara çıktı.

TCMB'nin rezervlerindeki bu yükseliş, piyasalarda yakından takip edilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve yurtiçi finansal dinamikler rezerv hareketlerinde belirleyici olmaya devam ediyor.